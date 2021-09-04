Altınkalpler Yaşlı Bakımevi’nde 8 vaka, 5 ÖLÜM

Ayşe GÜLER

Lefkoşa Dumlupınar’da faaliyet gösteren Altınkalpler Yaşlı Bakımevi’nde kalan 13 hastanın 8’i COVID-19’a yakalandı, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Art arda yaşanan acı kayıplar, ailelerin ihmalkârlık iddiaları ve endişeli süreçle birlikte gözler, en başta Altınkalpler Yaşlı Bakımevi olmak üzere ülkedeki tüm bakımevlerine çevrildi.

Şu anda 3’ü COVID-19’a yakalanıp, tedavisi tamamlanan olmak üzere 6 kişinin bulunduğu bakımevine giriş ve çıkış Sağlık Bakanlığı talimatı ile kapatıldı.

Bir haftalık sürenin ardından bakımevinin ikinci dezenfekte edileceği, tüm personel ve hastalara PCR testi yapılarak, ziyaretçi girişine izin verileceği kaydedildi.

Altınkalpler Yaşlı Bakımevi Direktörü Tuğçe Türker, “Katillik çok ağır bir itham, suçlamalar çok ağır” dedi, bulaşın ziyaretçi kaynaklı olmadığını, bakımevinde kalıp, diyalize giren bir hastanın COVID-19’a yakalanmasından kaynaklandığını söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, söz konusu yaşlı bakımevi ile ilgili daireye herhangi bir şikayet ulaşmadığını söyledi.

Yasal prosedür hakkında bilgi veren Akcan, yaşlılara kötü davranışa yönelik herhangi bir şikayet olması halinde devreye girdiklerini kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şube Sorumlusu Ali Ecesoy ise pandemi sürecince söz konusu yaşlı bakımevi de dahil Lefkoşa’daki tüm işletmelerin denetlendiğini söyledi.

Yapılan denetimde hijyen açısından herhangi bir sıkıntısı olmadığını, rutin kontrollerde ziyaretçiye rastlamadıklarını aktaran Ecesoy, ancak denetleme sonrasında bakımevine aile yakını alıp alınmadığını bilmediğini belirtti.

Öte yandan Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, ülkede faaliyet gösteren bakımevlerine ilişkin yasal dayanak olmadığını söyledi, yalnızca belediyeler altında kaydedilen işletmelerin sadece mutfaklarının ‘hijyen’ açısından denetlendiğini söyledi.

Jenkins, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda sorumluluk almadığını ifade etti.

Görüş almak için aradığımız Sağlık Bakanlığı yetkililerine ise gün boyunca ulaşılamadı.

YAŞLI BAKIMEVİ SAHİBİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Altınkalpler Yaşlı Bakımevi Direktörü Tuğçe Türker:

“13 hastamın, 8’i COVID oldu, 5’i hayatını kaybetti”

Altınkalpler Yaşlı Bakımevi Direktörü Tuğçe Türker, bakımevinde kalan 13 hastanın 8’inin COVID-19’a yakalandığını, 5’inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şu anda 1 hastanın da farklı sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini ifade eden Türker, bakımevinde 6 kişinin olduğunu belirtti.

“Katillik çok ağır bir itham, suçlamalar çok ağır” diyen Türker, bulaş sonrasında ortaya atılan iddialar karşısında çok üzüldüğünü ifade etti.

“Bulaş, ziyaretçi kaynaklı değil”

Türker, bakımevindeki bulaşın ziyaretçi kaynaklı olmadığını söyledi.

Bakımevinde kalıp, diyalize giren bir hastanın COVID-19’a yakalanmasının ardından bulaşın başladığını belirten Türker, “Bu hasta diyalize girmeden PCR test yapılıyordu. Sonuçlar da ailelere yollanırdı. Söz konusu hastanın PCR sonucu bize gelmedi, barkodu kayıp” şeklinde konuştu.

Türker, diyalize gidip gelmesinin ardından hastanın çok kötü göründüğünü, bunun üzerine ailesini arayarak durumu bildirdiğini söyledi, yaşananları şöyle aktardı: Hastanın ailesini aradım, iyi olmadığını söyledim. Git gide ateşi yükseldi. Acil’i aradım, 15 dakika sonra test sonucunun pozitif olduğu bilgisi geldi, Sağlık Bakanlığı’nı aradım.

“En genci 76, en büyüğü ise 102 yaşındaydı…”

Bakanlık tarafından yapılan taramada 7 kişinin daha test sonuçlarının pozitif olduğunun tespit edildiğini söyleyen Türker, 5 hastasının hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Türker, hayatını kaybeden kişilerin 3’ünün kadın, 2’sinin erkek; en gencinin 76, en büyüğünün ise 102 yaşında olduğunu belirtti.

“Hayatını kaybeden 3’ü çift doz aşılıydı”

Türker, 5 kişiden 3’ünün çift doz SİNOVAC aşısı yaptırdığını belirterek, 2’sinin aşısız olduğunu, bu konudaki başvuruların da 3 ay önceden yapıldığını ifade etti.

“Ben her gün bakanlığı aradım. Bu hastalar yatalak, ya aşıyı bana verin, bizim hemşiremiz yapsın ya da siz yapın dedim. Bana her defasında geri dönüş yapılacağı söylendi, ama yapılmadı” diyen Türker, “Yatalak bir hastayı benim alıp, YDÜ’ye gidip, sıraya girmem imkansız” dedi.

“Kimse denetlemeye gelmedi”

Türker, kayıpların ardından herhangi bir kurumun bakımevini denetlemeye gelmediğini söyledi.

Şu anda hasta yakınları dahil bakımevine giriş çıkışların 7 gün süreyle daha kapalı olduğunu ifade eden Türker, tüm personelin PCR testi yapacağını kaydetti.

Türker, bakımevinin ikinci kez dezenfekte edileceğini belirtti.

Çalışanların yalnızca eve gidip geldiğini, dışarıya çıkışlarının yasak olduğunu söyledi.

İLGİLİ KESİMLER NE DEDİ?

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins:

“Yasal dayanak yok, sadece mutfakları denetleniyor”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins, ülkede faaliyet gösteren bakımevlerine ilişkin yasal dayanak olmadığını söyledi, yalnızca belediyeler altında kaydedilen işletmelerin mutfaklarının ‘hijyen’ açısından denetlendiğini söyledi.

Jenkins, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda sorumluluk almadığını ifade etti.

Uzun yıllardır bu konudaki sorunun çözümlenemediğini dile getiren Jenkins, şu anda ailelerin yaşlı yakınlarının bakımını yapmalarını sağlayacak yer bulamadığını belirtti.

Jenkins, “Hükümet insanların hayatlarını ciddiye almalı” diyerek, önümüzdeki hafta eylem hazırlığında olduklarını açıkladı.

“40 senedir kimse bir şey yapmadı” şeklinde konuşan Jenkins, “Toplumun yüzde 50’si şizofren, down sendromlu, ruh sağlıklarıyla ilgili sorunları var. Bu insanlar nerede kalıyor? Yaşlılar arttıkça sorunlar ortaya çıkıyor. İnsanlar, kendi sorununu çözmeye çalışıyor. Ama bu konuda sosyal politika olmalı.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan:

“Herhangi bir şikayet ulaşmadı”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan, söz konusu yaşlı bakımevi ile ilgili daireye herhangi bir şikayet ulaşmadığını söyledi.

Yasal prosedür hakkında bilgi veren Akcan, yaşlılara kötü davranışa yönelik herhangi bir şikayet olması halinde devreye girdiklerini kaydetti.

Akcan, yaşlı bakımevlerinde faaliyetlerin hem Sağlık Bakanlığı hem de belediyelerden alınan izinler sonrasında başladığını kaydetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şube Sorumlusu Ali Ecesoy:

“Denetleme sonrasında içeriye aile alınıp, alınmadığını bilmiyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şube Sorumlusu Ali Ecesoy, pandemi sürecince söz konusu yaşlı bakımevi olmak üzere Lefkoşa’daki tüm işletmelerin denetlendiğini söyledi.

Yapılan denetimde hijyen açısından herhangi bir sıkıntısı olmadığını, rutin kontrollerde ziyaretçiye rastlamadıklarını aktaran Ecesoy, ancak denetleme sonrasında bakımevine aile yakını alıp alınmadığını bilmediğini belirtti.

Ecesoy, bu tip durumlarda kapatma kararının Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi ve belediye tarafından karar verildiğini kaydetti.

Bu dönemde kimi bakımevlerinin bulaş riski nedeniyle içeriye birini almadığını söyleyen Ecesoy, bazılarının ise kontrole açtığını ifade etti.

Ecesoy, pandemi dönemi dışında gerçekleşen rutin kontrollerde mutfak, çalışanların sağlık karnesi, yatak sayısı ve havalandırma gibi noktalara bakıldığını belirtti.