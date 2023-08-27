Altın Koza’da Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmleri de belli oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 – 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin merakla beklenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın finalistleri belli oldu . Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında 11 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkmaya hak kazandı.

18 kategoride Altın Koza Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı ve 45 yapımın başvurduğu Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Sinema yazarı-senarist Burak Göral, sinema yazarı Burçin S. Yalçın, sinema yazarı-akademisyen Janet Barış, yönetmen-senarist Hakan Haksun ve akademisyen Dr. Tuğçe Keleş’ten oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen 11 film Adana’da sinemaseverlerle buluşacak. Altı yapımın, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri üzerine çektiği yarışmada aynı zamanda, altı filmin dünya prömiyeri, iki filmin ise Türkiye prömiyeri gerçekleşecek. En İyi film Ödülünün 500 bin TL olduğu Ulusal Yarışmanın tüm kategorilerde toplam 1 milyon 60 bin TL tutarında ödül verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

-Alpgiray M. Uğurlu… “Açık Kapılar Ardında”

-Umut Evirgen….. “Annesinin Kuzusu”

-Eylem Kaftan… “Bir Gün, 365 Saat”

-Fikret Reyhan…..“Cam Perde”

-Tufan Şimşekcan….. “Ceylin”

-Tunahan Kurt…..“Karganın Uykusu”

-Büşra Bilginer….“Kıyıda”

-Esra Saydam ve Malik Isasis ….. “Öte”

-Umut Subaşı …..“Sanki Her Şey Biraz Felaket”

-Aslıhan Ünaldı …..“Suyun Üstü”

- Filiz Kuka …… “Yüzleşme”