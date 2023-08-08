Altın Koza’da “Orhan Kemal Emek Ödülleri” Belkıs Özener ile Ahmet Soner’e verilecek

Bu yıl 30.yaşını kutlayacak olan Türkiye’nin en önemli film festivallerinden olan ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 18-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl Onur ödüllerinden sonra “Orhan Kemal Emek Ödülleri” sahipleri de belli oldu.

“Orhan Kemal Emek Ödülleri” bu yıl Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Fatma Girik gibi sinemanın yıldız isimlerinin filmlerdeki gazino sahnelerine sesiyle emek veren Belkıs Özener ve usta yönetmenler Atıf Yılmaz, Lütfü Akad, Vedat Türkali, Yavuz Özkan, Şerif Gören ve Yılmaz Güney ile Türk sinemasında önemli filmlere imzasını atan senarist ve yönetmen Ahmet Soner’e takdim edilecek.

İnsan-toplum ilişkilerini gerçekçi bir dille yansıtan 27 romanı, 19’u öykü kitabı olmak üzere anı, inceleme, oyun ve röportaj türünde kitapları da bulunan Türk edebiyatının ustaları arasına ismini yazdıran Orhan Kemal’in anısına verilen “emek ödülleri” bu yıl 18 Eylül Pazartesi akşamı sahiplerine teslim edilecek.

Daha önce açıklandığı gibi bu yılki Onur ödüllerine Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimleri Perran Kutman ile Cihan Ünal layık görülmüştü.