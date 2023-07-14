Altın Koza, “Kuru Otlar Üstüne” filmine ev sahipliği yapacak

Bu yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında 30.kez gerçekleşecek Türkiye’nin en büyük sinema buluşmalarından Adana Altın Koza Film Festivali, Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kuru Otlar Üstüne” filminin Türkiye prömiyerine de ev sahipliği yapacak.

76. Cannes Film Festivali’nde, canlandırdığı Nuray karakteri ile Merve Dizdar’a “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran film, Türkiye’de ilk kez Adana’da sinemaseverlerle buluşurken prömiyere, filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra; başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi de katılacak.

Karalar: “Bizleri gururlandıran Ceylan’ı festivalimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız”

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, “Pandemi ve sonrasında yaşanan sıkıntılı süreçte sinema salonları bir bir kapanırken sektörün üretime devam etmesi Türk sinemasının gelişimi ve tanınırlığı için çok değerlidir. Üniversitelerin gerçekleştirdiği akademik çalışmalar, sinemaya yönelen gençlerden gelen yeni fikirler sektördeki başarıyı arttırarak yeni bir sinema oluşumuna katkı koyuyor, çekilen filmlerin birçok ülkede ilgi görüp çeşitli festivallerde yer almalarından büyük bir sevinç duyuyoruz. Ülkemize kazandırdığı ödüllerle bizleri gururlandıran Nuri Bilge Ceylan’ı festivalimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Film, doğunun uzak bir kasabasında mecburi hizmetini yapan; kendini bir köşede unutulmuş "kuru otlar" gibi hisseden resim öğretmeni Samet'in hikayesi üzerinden, genç ve yalnız insanların hüzünlü öyküsüne odaklanıyor. Samet'in edebiyat öğretmeni arkadaşı Kenan ve İngilizce öğretmeni Nuray'ın arasında gelişen hikaye; Anadolu insanının sorunlarına ince dokunuşlar yaparken, bireyin ebedi yalnızlığı ve çaresizliği serüvenini de varoluşçu bir yaklaşımla tartışmaya açıyor.

Yarışmalar,özel gösterimler,söyleşiler,sempozyum ve diğerleri

Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.