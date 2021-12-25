Alsancak'ta iş kazası: Dengesini kaybedip beton zemine düştü

Alsancak'ta faaliyet gösteren bir otelde dün iskele üzerinde su tesisatı işi yapan 27 yaşındaki Bahattin Alpsoy dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelin bodrum bölümünde iskele üzerinde su tesisat işi yapan 27 yaşındaki Bahattin Alpsoy, dengesini kaybederek 2.30 metre yükseklikten beton zemine düştü ve ağır şekilde yaralandı.

Alpsoy, beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.