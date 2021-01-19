Alsancak’ta 6 yeni vaka
Alsancak’ta 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, bu bilgi belediye başkanı Fırat Ataser tarafından doğrulandı.
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Alsancak’ta 6 yeni Covid-19 vakası tespit edildi, bu bilgi belediye başkanı Fırat Ataser tarafından doğrulandı.
YENİDÜZEN’e bilgi veren Ataser, vakaların yapılan testler sonucunda tespit edildiğini ifade ederek, temaslıların da karantina oteline yerleştirildiğini aktardı.
Ataser, vatandaşlara ‘daha fazla’ duyarlı olması için çağrıda bulundu.
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Etiketler : alsancak, fırat ataser, covid-19