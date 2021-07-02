Alsancak’ın gözü Alternatif Üst Yol Projesi’nde

Fehime ALASYA

Alsacaklı, bölgenin en önemli sorunu olan trafik konusuna çözüm umudu olarak görülen Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’nin hayata geçmesini bekliyor.

Projenin yapımı ve finansmanda belediyeye destek veren Blue Way, Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, projenin tamamlanmasına bir ay gibi kısa bir süre kaldığını ifade etti.

Şirket Direktörü Çağatay Özbirim, tüm çalışmaların projeye göre ve yasal olduğunu belirterek, sevdalısı olduğu Alsancak bölgesine böylesi bir projeyi kazandırmanın mutluluğunu paylaştı.

Hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız Şubat ayında Alsancak Belediyesi ile Blue Way, Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim arasında 2 köprünün de yer aldığı Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi için protokol imzalanmıştı.

Blue Way, Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim:

“Bir aylık işimiz kaldı, ülkede tek ve ilk proje olacak”

Girne-Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’nin yapımı ve finansmanda belediyeye destek veren Blue Way, Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim, çalışmaları yerinde anlattı. Proje hakkında YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Özbirim, bir köprü projesi olan bu çalışmanın, üç caddeyi bir birine bağlayacağını, bunun yanında Alsancak-Lapta-Karşıyaka güzergâhını da rahatlatacağını ifade etti. Projenin 7 yıldır plan halinde olduğunu ve ilk kez projelendirilip hayata uyarlandığını anlattı.

Proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Özbirim, şöyle devam etti:

“Bu köprü çalışması ciddi bir yatırımdır, bir aylık işimiz kaldı. Ülkede güney de dahil tek ve ilk proje olacak. Bu işe gönüllü oldum, firmama yakışır bir güzelliği Alsancak’a hediye edeceğim. İşin içine girince boyutları istediğimiz gibi başlamadı, maddi manevi çeşitli planlanmayan işler çıktı ama her şeye rağmen yolunda ilerledi. Çok hızlı hareket ettik, tüm kurumlar da bizimle birlikte çok hızlı hareket ettik. 5 Milyon TL’ye tasarlanan proje 7 Milyon TL’ye bitecek diye öngörüyoruz. Tüm işlemler yasasına ve idealine uygun olarak yapıldı.”

“Köprü ve bu çalışma alternatif yol olacak, bölgeyi rahatlatacak”

“Şu an yaratmaya çalıştığımız cadde, bir türlü bitmeyen ve izdihama dönen yola alternatif yaratmaktır.” diyen Özbirim, önemli olanın iradeli davranmak olduğuna değindi.

“45 yıldır yapılmayan bir yolu 5 ayda bitirmeye çalışıyoruz”

Yol ve köprü yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede yaşayan herkesten, yapım esnasında verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileyerek, “45 yıldır yapılmayan bir yolu 5 ayda bitirmeye çalışıyoruz. Bir ay sonra hepimiz mutlu olacağız. Herkesten biraz daha sabır istiyoruz ve rahatsızlık verdiğimiz için de özür diliyoruz” dedi.

Bölge proje bitmeden yeşillendirildi

Tüm alt yapı işlerini ve köprü projesinin yapım ve finansmanını üstlenen Özbirim, daha şimdiden caddelerin yeşillendirilmesini de sağladı.

Bölgede 3, 4 yıl içinde site yapım çalışması olacağı bilgisini de paylaşan Özbirim, yıllardır söz konusu bölgede ikamet ettiğini, yol, kaldırım gibi ihtiyaçlarının bulunduğunu, bu nedenle bölgeye yatırım yaptıklarını anlattı.

Kültürel yapılara projelerde geniş yer

Yaşam sürdüğü Alsancak bölgesine sevdalı olduğunun altını çizen Özbirim, “Ben bu bölge sakiniyim ve bunu sosyal sorumluluk olarak görüyorum, herkes biraz sorumluluk görse ve destek verse adamız çok daha güzel yaşanır bir yer olur.” yorumunu yaptı.

Ülke kültürünün de devamlılığına büyük önem veren Özbirim, unutulmaya yüz tutmuş kültürel yapılara projelerinde yer yerdiğini anlattı.

“Taş değirmenleri, un değirmenleri, çeşmelerimiz, merteklerimiz, zeytin ağaçlarımız, yaseminlerimiz ve cemile ağaçlarımız, kemerler ve pencerelerimizi orijinaline bağlı kalarak temalar oluşturduk ve kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz. Bu ülkeye sevdalıysak yatırım yapmalıyız. Ülkemizi yaşanır hale getirmeliyiz.” dedi.

“Yaşadığımız ülkenin kıymetini bilmeliyiz”

Alsancak sevdalısı olduğunu bölgenin kaliteli bir kalkınma ile gelişmesi için de elinden gelen her şeyi şahsi olarak da yapacağını kaydeden Özbirim, ülkedeki genel işleyişe de şöyle değindi:

“Yaşadığımız ülkenin kıymetini bilmeliyiz. Yaşam standartlarımıza bakacak olursak nefes aldığımız havanın temizliği açısından bile diğer ülkelere göre çok güzel olduğunu bilmeliyiz. Önce sahip olduğumuz güzelliklerin farkında olmalı, sonra onları korumak için yol haritası çizmeliyiz. Ülkemizin yeşili korunmalı. Firma olarak ağaçlandırma ve yeşile olan tutkumuz ile yeşile çok fazla saygı duyuyorum. Bu konuda çok hassasım. Konut projelerim henüz başlamadan yeşillendirmeye başlıyorum. Site bittiği zaman içerisinde yıllardır yaşanıyormuş gibi bir yeşillendirilmiş çevresi bulunuyor, meyve veren ağaçlarımız oluyor. Bunun yanında alt yapıya çok fazla önem veriyoruz. Alt yapısı olmayan bir yerin üst yapısı olamaz bilinciyle çalışıyoruz. Denizlerimizi ve çevremizi bu sayede koruyabiliriz.”

Üst kalite bireysel yaşam alanlarına toplu konut projelerinde hayat verdi

1985 yılında Çağ Yap ve Kıbrıs Developments şirketleriyle yap-sat işine başlayan Özbirim, daha ilk yıllardan yabancı uyruklu alıcılarla, üst kalite projelerle iş hayatını sürdürdü. Çağdaş yaşama ayak uydurarak, yüksek standartlarda, nitelikli ve marka projelere imza attıklarını anlattı.

Yaptıkları projelerle bireysel yaşam alanlarını, site yönetimi ile bahçe, havuz, spor ve sanat aktiviteleri gibi olanaklara imkan tanıyan toplu yaşam alanlarında birleştirildi.

“Ödüller firmamıza prestij katıyor, en önemli geri dönüşümüz de bu…”

Konut projelerinde dünyada kabul gören ve ileri teknoloji olan ‘Breeam’ standartlarını kullanarak kaliteyi en üst seviyede tutmaya çalışan şirket, uzun vadede sürdürülebilir standartlarda yaşam alanları yaratmayı ilke edinmiş…

Söz konusu yöntemle yapıların tamamlanmasının ardından uluslar arası onay ve sertifika da alan şirket, yurt dışında birçok konut yarışmasında uluslar arası ödüllerle ülkeye döndü.

Uluslar arası düzeyde yapılan “Sign of the City” yapı yarışmasında ülkeye ‘en iyi konut ödülü’ alan firma, bunun yanında farklı çalışmalarda da çeşitli ödüllerle yapılarının prestijini arttırmaya devam etti.

“Çok güzel geri dönüşler alıyoruz”

Ödüllü projelerde elde edilen başarıların uzun vadede hem ülkeye hem de şirkete olumlu dönüşleri olduğunu belirten Özbirim, özetle şöyle devam etti:

“Standardın dışında, yüksek kaliteli projelerin alıcıları da çok fazla. Bu projeler sadece yapı kalitesi açısından değil, çevre peyzajı, sitedeki sosyal imkanlar, yerle veya kültürel çeşitli çalışmalara da çok önem veriyoruz. Tüm bunlar özellikle yurt dışından çok güzel talep görüyor. Yurt içinden de bazı yağı şirketlerinin dahi bizim konutlarımızdan satın almışlığı var. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Devasa holding ve şirketlerle yarışmak ve bu ödülleri almak bizi çok heyecanlandırıyor ama en büyük ödül ise kazandığımız prestijdir. Bu standartları yakalamak için ciddi maliyetlerimiz var ama satışlarımız çok güzel. Daha projelerimiz bitmeden satılıyor.” dedi.

Ataser: “Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim’e teşekkürler…”

Yeşiltepe-Alsancak arasında da bir bağlantı yaparak ilerleyen zaman dilimi içerisinde bölge trafiğinin daha da rahatlatılacağını kaydeden Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser, alternatif bir çevre yolu yaratılacağını ifade etti. Ataser, konuşmasını Alsancak Alternatif Üst Yol Projesi’ne destek veren Blue Way, Kıbrıs Developments Direktörü Çağatay Özbirim’e de teşekkür etti.