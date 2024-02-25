Alkollü sürücülerin karıştığı 5 trafik kazasında 4 yaralı

Cumartesi ve Pazar günleri meydana gelen ve alkollü sürücülerin karıştığı beş trafik kazasında dört kişi yaralandı, alkollü sürücüler tutuklandı.

Polis bültenine göre, İskele-Topçuköy ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında Cumartesi günü 16.00 sıralarında Mehrdad Mokhtarı Sani (E-43) 75 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UL 985 plakalı araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıktı.

Araç yaklaşık iki metre yükseklikten tarlaya düşerek ön kısmı ile toprak sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sani ve araçtaki yolcu Setareh Aghakhani (K-31) ile Afshin Norouzmehr (E-41) Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan tedavilerinin ardından araç sürücüsü Sani ve Norouzmehr taburcu edildi. Setareh Aghakhani’nin ise kaburga kemiklerinde kırık bulunduğu ve gözetim altında tutulduğu belirtildi; araç sürücüsü Sani tutuklandı.

Gazimağusa – Karpaz ana yolunda kaza… Sürücü 269 mlg. alkollü çıktı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunun 26-27’nci kilometreleri arasında ve Tuzluca-Kalecik Çemberi mevkiinde, Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Christian Artem Borovik (E-26) 269 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PTP 956 plakalı araçla Çayırova'dan İskele istikametine doğru giderken, dikkatsizliği sonucu çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, araç kontrolsüzce savrulup yolun sol kenarındaki bordür taşlarına da çarpıp durdu.

Araç sürücüsü Borovik tutuklandı.

Alkollü sürücü evin duvarına çarptı

Gazimağusa’da Osmanlı Sokak’ta, yine Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında, Kaan Çapuk (E-22) 157 miligram alkollü içki tesiri altındayken kullandığı RD 321 plakalı araçla, Korkut Sokak kavşağına geldiğinde, süratini indirmeyip dikkatsizce yola devam etmesi sonucu, bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada yaralanan araçtaki yolcu Duygu Nur Sarı (K-22), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, araç sürücüsü Kaan Çapuk’un tutuklandığını açıkladı.

Aynı sürücü iki kaza yaptı, nefes örneği vermeyi reddedince tutuklandı

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi’nde, Cumartesi günü saat 21.30 sıralarındaki kazada ise Sabri Karakurt (E-44) yönetimindeki HL 125 plakalı araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkan ve o esnada yolun solunda park halinde bulunan UM 090 plakalı araca çarpan sürücü, durmayarak olay yerinden ayrıldı.

Polis açıklamasına göre, aynı şahıs, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Kordonboyu Caddesi'nde yine dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında park halinde bulunan LE 984 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarptı.

Kazalar sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Karakurt, alkol testi için nefes örneği vermeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Alkollü sürücü aracını park ederken zincirleme kazaya yol açtı

Öte yandan Gazimağusa’da bir restorana ait araç park yerinde Pazar günü sabah 05.30 sıralarında, Oğuz Ayşin (E-23) 220 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 752 plakalı aracını park etmek isterken, önünde park halinde bulunan TMR 550 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan TMR 550 plakalı araç ise önünde park halindeki TLR 496 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanan olmadı; MD 752 plakalı araç sürücüsü Ayşin tutuklandı.