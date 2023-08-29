Alkollü sürücülerin karıştığı 3 trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ülkede son iki günde meydana gelen 3 trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. Kazaların tümüne alkollü sürücüler sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan biri dün saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yaşandı.

Altı kişinin yaralandığı kazada, 95 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Ali İnce (E-24), KL 218 plakalı araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine seyrettiği sırada Elektrokur isimli iş yeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun ikinci (sağ) şeridine geçti.

Ali İnce, o esnada gerisinde soldan ikinci şeritte aynı istikamete doğru seyreden Shahıd Khan (E-28) yönetimindeki JH 845 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun sağ kısmına savrulan JH 845 plakalı araç orta refüjdeki servi ağacına çarpıp dururken, araç içindeki sürücü Shahıd Khan ve yolcular Muhammad Rızwan (E-20), Kamran Jan (E-25), Sulaiman Shah (E-20), Syed Mehboob Ali Shah (E-22) ve Muhammad Osama (E-23) yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin arından müşahede altına alınırken, KL 218 plakalı salon araç sürücüsü Ali İnce tutuklandı.

Motosiklet sürücüsü yaralandı

Girne’de Şht. Aslan Seçkin Sokak'ta ise bu sabah saat 00.15'te bir kaza yaşandı. Kazada, 247 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Halil Duygun (E-54), yönetimindeki GT 030 plakalı araçla doğu istikametine seyrederken karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sokağın güney kısmındaki Sevdalı Sokağa dikkatsizce dönüşe geçti. Duygun, o esnada batı istikametine seyreden Sedat Karakaya (E-28) yönetimindeki UG 387 plakalı motosikletin önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınırken, Halil Duygun tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya sebep oldu, yaralandı

Yenierenköy’de de 8 Ağustos Caddesi'nde dün saat 12.20'deki kazada, 217 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Mustafa Metni (E-31) kazaya yol açtı.

Metni, yönetimindeki EY 464 plakalı salon araçla batı istikametine seyrederken, Tatlı Market önlerinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Galip Çeken (E-42) yönetimindeki MB 290 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan EY 464 plakalı araç sürücüsü Mustafa Metni, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve tutuklandı.