Alkollü sürücülerin karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Girne, Gelincik-Yeşilköy ana yolu ve İskele’de dün meydana gelen ve tümünde de alkollü oldukları belirlenen sürücülerin karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza, Mustafa Şalk’ın (E-43) 209 miligram alkollüyken, yönetimindeki SR 447 plakalı araçla, park halindeki otobüse çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, SR 447 plakalı araç sürücüsü Mustafa Şalk tutuklandı.

Gelincik-Yeşilköy ana yolunda dün saat 01.30 sıralarında meydana gelen bir diğer kazada, 156 miligram alkol tesiri altındaki Efkan İlkhan (E-35), yönetimindeki ZNR 780 plakalı kiralık araçla dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak, toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan dün saat 21.00 sıralarında, İskele’de meydana gelen bir diğer kazada, İskele Balıkçı Barınağı park yeri içerisinde, 376 miligram alkollü sürücü Cüneyt Erten (E-58), yönetimindeki PS 040 aracıyla geri geri seyrettiği sırada, park halinde bulunan RHA 4114 plakalı polis aracına çarptı.

Araç sürücüsü tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.