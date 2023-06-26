Alkollü sürücü zincirleme kazaya yol açtı

Lefkoşa’da bu sabah bir araç park yerinde, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü zincirleme kazaya neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarındaki kaza Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde meydana geldi.

Bir araç park yerindeki kazada, Azat Ergeshev (E-38) 227 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki RE 689 plakalı araçla kuzeye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan KNE 989 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

KNE 989 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle sola doğru savrularak, park halinde bulunan HN 452 plakalı aracın sağ arka kısmına, HN 452 plakalı araç ise sola doğru savrularak yine park halinde bulunan UP 785 plakalı aracın sol ön kısmına çarpıp durabildi.

Kaza yaralanan olmazken RE 689 plakalı araç sürücüsü Azat Ergeshev tutuklandı.