Lefkoşa'da, "Sahte Davranışla Bankadan Ödeme Emri Verilmesini Sağlamak" suçlamasıyla tutuklanan U.D. mahkemeye çıkarıldı.

Şikâyet üzerine soruşturma başlatıldı

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Doğukan Can, Türkiye'de ikamet eden İ.Ö.'nün 3 Mart 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube'ye başvurarak şikâyette bulunduğunu söyledi.

Polis, İ.Ö.'nün ifadesine göre, 2025 yılının Eylül ayında Türkiye'de birlikte çalıştığı arkadaşı U.D.'nin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki casinolarda yatırım yaparak kendisine kazanç sağlayacağını söyleyerek güvenini kazandığını ve bu şekilde iki kredi kartını teslim aldığını belirtti.

Kredi kartlarının izinsiz kullanıldığı öne sürüldü

İddiaya göre U.D., H.T. ile birlikte müştekiye ait kredi kartlarını, bilgisi ve rızası dışında şans oyunlarında kullanarak toplam 1 milyon 480 bin TL zarara neden oldu.

Polis, zanlının 12 Temmuz'da KKTC'ye giriş yaptığı sırada Ercan Havalimanı'nda tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Cep telefonu incelenecek, yeni ifadeler alınacak

Mahkemede soruşturmanın sürdüğünü belirten polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu, cep telefonunun inceleneceğini ve gönüllü ifadesinin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 günlük tutukluluk emri

Mahkemede sunulan şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlı U.D.'nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.