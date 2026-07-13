Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Gayet iyiyim. Yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık..." açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, "Arayan, soran, mesaj atan, ilgilenen herkese ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemizin hekimlerine, hemşirelerine, tüm çalışanlarına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, geçtiğimiz Cuma akşamı bir sergi açılışında aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılmış, kendisine anjiyo yapılmıştı.