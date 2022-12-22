Alkollü sürücü kazaya neden oldu

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Hasan Aktepebaşı (E-33) bu sabaha karşı alkollü ve dikkatsiz şekilde sürdüğü aracı ile aynı istikamete doğru seyreden Andrei Alekseevich Sergienko (E-21) yönetimindeki ZRL 409 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Andrei Alekseevich Sergienko, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, taburcu oldu. Hasan Aktepebaşı’nın tutuklandığı kaydedildi.

Serhatköy’de dün 10.00 sıralarında yaşanan başka bir trafik kazasında ise, Sultan Teksin dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yolun sağından çıkıp, trafik levhasına çarptıktan sonra tarla içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sultan Teksin ve araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Ayaz (K-31) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Tedavilerinin ardından Sultan Teksin’in taburcu olduğu, Ayşe Ayaz’ın beyin cerrahi servisinde müşahede altına alındığı bildirildi.