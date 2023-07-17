Alkollü sürücü itfaiye aracına çarptı… 1 yaralı

Gazimağusa’da dün akşam 21.30 sıralarında, Güzel Yol Sokak üzerinde, 27 yaşındaki Muhammet Toruntay 181 miligram alkollü içki tesiri altındayken trafik kazasına sebep oldu.

Polis açıklamasına göre, yönetimindeki “Carline” plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyreden Toruntay, Necati Taşkın sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce kavşağa giriş yaparak, o esnada sağından sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 50 yaşındaki Erbay Kurtuluş yönetimindeki RHA 3286 plakalı İtfaiye aracının önünü tıkayarak kazaya neden oldu.

Kaza sonucu yaralanan “Carline” plakalı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Aysu Toruntay, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alındı.

Kazaya sebep olan sürücü Muhammet Toruntay tutuklandı.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Gazimağusa’da dün akşam 23.30 sıralarında Gazi Mustafa Kemal bulvarı üzerinde, 26 yaşındaki Muhammad Idrees yönetimindeki NT 813 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Hurmalı Çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptı ve kazaya neden oldu.

Polis açıklamasına göre, o sırada, Citymall istikametine doğru seyreden 21 yaşındaki Sanaulhaq Maiwand yönetimindeki RS 052 plakalı motosiklete çarpan Idrees, motosiklet sürücüsü Sanaulhaq Maiwand’ın sol ayak kaval kemiği ile bileğinin kırılmasına neden oldu.

Maiwand, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

NT 813 plakalı araç sürücüsü Muhammad Idrees tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu

İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Pazar gecesi 01.30 sıralarında Ötüken Çemberi yakınlarında, 33 yaşındaki Fortune Akeju 186 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SM 205 plakalı araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sol şeride geçerek trafik kazasına sebebiyet verdi.

Polis açıklamasına göre, o esnada sol şerit içerisinde önünde aynı istikamete doğru seyreden 29 yaşındaki Favour Alfred Igbinoba yönetimindeki UA 250 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpan Akeju, çarpmanın etkisiyle UA 250 plakalı aracın kontrolsüzce savrulmasına ve yol kenarındaki çelik bariyerlere ve orta refüjün taşlarına da çarpmasına neden oldu.

Akeju’nun aracı ise sağa doğru savrularak orta refüje çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, SM 205 plakalı araç sürücü Fortune Akeju tutuklandı.

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarpan şahıs yoğun bakımda…

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün gece 04.30 sıralarında 59 yaşındaki Emin Yarımoğlu, yönetimindeki SJ 127 plakalı salon araçla batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya 30 yaşındaki Emine Kurşuncu’ya çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Emine Kurşuncu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

Ehliyetsiz sigortasız araç sürücüsü kaza yerinden ayrılsa da polisten kaçamadı

Önceki gece 02.00 sıralarında Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 11-12’inci kilometreleri arasında, meçhul sürücü yönetimindeki LB 206 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve ön kısmıyla toprak sete çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza yerinden ayrılan sürücünün 43 yaşındaki Geldimurad Hudaynazarov olduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklandı.