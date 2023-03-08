Alkollü sürücü çemberi dağıttı!

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, önce çembere çıktı, ardından çember içindeki aydınlatma direğine, ardından beton duvara çarptı. Kazada yaralanan 38 yaşındaki Mehmet Ayas, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu.

Kaza Polis Basın Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“08.03.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mehmet AYAS (E-38) 154 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PE 520 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, çevre yolu kavşağındaki çembere geldiğinde, (Halkbank Çemberi) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasında bulunan bordür taşlarına, Halkbank Çemberini çevreleyen bordür taşlarına, çemberin iç kısmındaki aydınlatma direğine ve yolun solunda bulunan beton duvara çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mehmet AYAS, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.”