“Alkollü şekilde kullanılan araçlara el konulacak”

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, “Trafikte Yaşanan Sorunlar ve Önlemler” konulu bir toplantı düzenleyerek 4 farklı öneri üretti.

Söz konusu öneriler; okullarda trafik konulu eğitimler verilmesi, öğrenci ehliyet sınavlarının yazılı yapılması, trafik eğitim kitabı ve sınav sorularının 3 dile çevrilmesi ve belli bir promil alkolün üzerinde araç kullananların araçlarına el konulması, el konulan araçların ilçe belediyelerinin park yerlerine çekilmesinden oluşuyor.

Yasaya göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, bu önerilerin üçü ile ilgili 15 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirmesi ve ilgili yasa tasarısını hazırlatıp en geç üç ay içerisinde Meclis’e sevki için Bakanlar Kurulu’nun onayına sunması gerekiyor.

Öneriler…

Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nu ürettiği önerilerden biri, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar sonrasında okullarda trafik konusunda eğitim verilmesi ve eğitimlerle ilgili pilot okul seçilmesi oldu.

Buna ek olarak, daha önce sözlü olarak yapılan öğrenci ehliyet sınavının yazılı yapılmasına ve Trafik Eğitim Kitabının ve sınav sorularının üç dile (İngilizce, Rusça, Arapça) çevrilmesine de karar verildi.

Diğer yandan Komisyon, belli bir promil alkolün üzerinde alkollü araç kullananların araçlarına el konulması ve el konulan araçların ilçe belediyelerinin park yerlerine çekilmesine de karar verdi.

Bu kararla ilgili gerekli yasal düzenleme, en geç üç ay içerisinde yapılıp Meclis’e sevk edilmesi için Bakanlar Kurulu’na gönderilecek.

Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi Yasası’na göre, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun aldığı bu üç kararla ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 15 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirecek.