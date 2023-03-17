Alkollü araç kullanımından 3 kaza

Kıbrıs'ın kuzeyinde dün akşam ve bu sabah erken saatlerde alkollü araç kullanımı nedeniyle 3 kaza oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de dün akşam 20:30 sıralarında meydana gelen kaza, alkollü araç kullanan 36 yaşındaki Özgür Tekdemir'in, direksiyon hakimiyetini kaybederek taş duvara çarpmasıyla oldu.

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda 226 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Tekdemir, yönetimindeki NY 865 plakalı araç ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarında bulunan taş duvara çarptı.

Tekdemir, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Öte yandan, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde bu sabah saat 00:45 sıralarında 195 miligram alkol tesiri altından araç kullanan 30 yaşındaki Hakan Yalçıntaş direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek KR 472 plakalı salon araç ile yolun solundan çıkan Yalçıntaş, banket içerisinde bulunan çam ağacına çarptıktan sonra aracın sağ yan tarafı üzerine devrilmesiyle yaralandı. Yalçıntaş, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Tuzla’da ise, Ersoy Birtan Caddesi üzerinde, 31 yaşındaki Ahmet Gürses 149 miligram alkol içki tesiri altında, yönetimindeki KU 973 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan HK 013 plakalı van araca çarptı.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle, kontrolsüzce savrulan KU 973 plakalı araç, bir bakkalın önünde bulunan tüp gaz muhafaza kafesine de çarparak durdu. Kaza sonucu Gürses kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.