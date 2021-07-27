Alkollü araç kullandı, kaza yaptı

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda dün gece alkollü araç kullanan 24 yaşındaki Erbil Aydınova, kazaya sebebiyet verdi, kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 23:35 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda KE 888 plakalı aracı ile %135 miligram alkollü içki tesiri altında aşırı süratli bir şekilde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden 24 yaşındaki Erbil Aydınova, o sırada ZNK 286 plakalı salon aracı ile sağ şeritten sol şeride geçmeye çalışan 25 yaşındaki Maurice N. Karabaranga'nın aracına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ZNK 286 plakalı araç yolun solunda dururken, KE 888 plakalı araç kontolsüz bir şekilde ilerlemeye devam ederek Zet Karting önlerinde yolun solunda bulunan kavşağın bordür taşlarına çarptı. Devamında kontrolsüz bir şekilde refüj üzerinde ileri doğru savrulan araç, diğer refüje çarptı ve yine duramayarak refüj üzerinden uçarak 2 takla atarak ve yolun sağında bulunan tarla içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada KE 888 plakalı araç sürüsücü Erbil Aydınova ve konu araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Gezici yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.