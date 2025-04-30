Alkol parası vermediği gerekçesiyle eşini darp etti

Alkol alması için kendisine para vermeyen eşini darp eden zanlının daha önce de üç farklı tarihte eşini darp ettiğine dair poliste kayıtların olduğu ortaya çıktı. Alkol testi yapmak isteyen polise de bağırıp, karakoldaki duvarlara vuran zanlı "Sarhoşluk Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket" suçları ile ilgili makul güç kullanılarak tutuklandı.

"Darp, Kadına Şiddet, Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket" suçlarından tutuklanan U.D. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Berk Çakır mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 29 Nisan 2025 tarihinde, saat 16.00 raddelerinde, Girne'de, kendisine alkol almak için para vermediği gerekçesi ile eşinin sırtına, sağ bacağına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gayri kanuni olarak vurmak suretiyle darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Girne Adli Şube'ye sevk edildiğini, saat 17.10 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Adli Şube Tahkikat odası içerisinde bulunduğu esnada, kendisine alkol testi yapılmak istendiği gerekçesiyle, sarhoş bir vaziyette yüksek sesle bağırarak "Kimsiniz be ama, üflemeyeceğim, ben gidiyorum, suçlu değilim, beni tutuklayamazsınız" deyip rahatsızlık yaptığını ve sağ eli ile duvar dolaplarına vurmak suretiyle Uygunsuz Tavr-ı Hareket'te bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının nefes örneği vermeyi reddettiğini "Sarhoşluk Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-ı Hareket" suçları ile ilgili makul güç kullanılarak suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, 30 Nisan 2025 tarihinde zanlıya işlemiş olduğu suçlar ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini ancak davalarını kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını yapılan araştırmada; 27 Ekim 2019 tarihinde Lefkoşa'da, 17 Eylül 2020 tarihinde yine Lefkoşa'da ve 30 Kasım 2024 tarihinde ise Lapta'da eşini darp ettiğine dair poliste kayıtların mevcut olduğunu ancak eşinin şikâyetçi olmayıp ifade vermekten imtina ettiği gerekçesiyle ileri işleme gidilmediğin tespit ettiklerini söyledi. Polis memuru, aktarmış olduğu olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat-vücut yapmasına, 1 milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.