“Alkol aldığı sırada eşini darp edip yaraladı”

Lefkoşa’daki evinde alkol aldığı sırada eşini darp eden ve eşinin yaralanmasına sebep olan zanlı Z.Y. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili detayları aktaran polis memuru Doğcan Kırgeç, zanlının 21 Ocak 2023 tarihinden Yenişehir'de meydana gelen “Ağır Yaralama, Yaralama suçlarına yargılandığını” belirtti. Polis, zanlının 21 Ocak 2023 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Yenişehir'deki evininin mutfağı içerisinde eşi D.G.Y ile birlikte alkol kullandıkları anlarda aralarında bir sözlü tartışma esnasında zanlının, eşini darp ettiği ve ağır şekilde yaraladığını anlattı. Polis, aynı gün, D.G.Y.'nin “155 polis imdat” hattına yaptığı yardım çağrısı üzerine söz konusu eve gidildiğini belirtti. Polis,

Eve ulaşıldığında D. G.Y.'nin üstünün kanlar içerisinde olduğu ve ilk nazarda başının sol arka kısmından kan kaybetmekte olduğunun gözlemlendiğini ve zanlının ise yine orada görüldüğünü söyledi. Polis kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve kafasının sol kulak üstünde 6x1 cm kesi tespit edildiğini söyledi. Polis mahkemedeki açıklamasında “Ayni gün söz konusu evin mutfak kısmı içerisinde çoğunluk olmak ile birlikte oturma odası ve koridorda kan birikintilerinin olduğu gözlemlenmiştir. Bunun üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibine bilgi verilmiştir. Ayni gün Olay Yeri İnceleme Ekibi konu ikametgâha vasıl olarak gerekli fotoğraflamanın yapılması sağlanmıştır. Mutfak masası üzerinde tespit edilen cam viski bardağı ve parçaları bulunarak emare maksatlı zapt edilmiştir” dedi.

Polis: “Her ikisi de alkollüydü”

Polis, D.G.Y.’nin aynı gün taburcu olduğunu ve S.Y.’den yapılan alkol testinde 189 promil alkollü olduğunun, muayenesi tamamlanan D.G.Y.'den yapılan alkol testinde ise 283 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini anlattı.

İki gün tutukluluk

Polis, S.Y.’den yapılan ilk soruşturmada eşini darp ettiğini beyan ettiğini belirtti. Polis, bugün D. G.Y.'nin ifadesinin temin edildiğini ve ifadesinde alkollü olduğundan herhangi bir şey hatırlamadığını sadece kafasından kan aktığını ve yardım için polisi aradığın beyan ettiğini anlattı. Polis, meselenin ciddi bir mesele olup, bu aşamada çevre şahadeti yönünde araştırmaya gidilmesi gerektiğini belirtip, zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz etki etme durumu olasılığı bulunduğundan iki gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.