Alithia: “Çavuşoğlu’nun daveti gazetecilere yönelik”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi televizyonu PIK’in duyurduğu, “Türkiye’nin Kıbrıs’ı İkinci Antalya Diplomasi Forumu’na davet ettiği yönündeki bilgilerin gerçek dışı olduğu, bu yönde resmi bir davetin bulunmadığı” Rum basınına yansıdı

Alithia gazetesi, “Çavuşoğlu’nun Daveti Gazetecilere Yönelik – Dışişleri Bakanlığı Türkiye’deki Diplomasi Formuna Davet Almadı” başlıkları altında verdiği ve elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun söylediği iddia edilen, “İkinci Antalya Diplomasi Forumu’na Güney Kıbrıs’ın da davet edildiği” yönündeki ifadelere atıfta bulunuldu. Alithia, Bakanın, yaptığı ileri sürülen açıklamasında “davetten kastın” gazeteciler ve “muhtemelen parti temsilcileri” olduğunu yazdı. Haberde, Türkiye’den yapılan davetin, “Kıbrıslı Rum gazetecilere yönelik olduğu”, ortada Kıbrıs yönetimine yönelik resmi bir davet olmadığı kaydedildi.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak verdiği haberinde, Çavuşoğlu’nun Ankara’da, Latin Amerika ülkeleri büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda “aralarında Ermenistan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır’ın da bulunduğu tüm dünyadan ülkelere davet gönderdiklerini” söylediğini ileri sürerek, gazetecilere gönderilen davetlerin de bu kapsamda değerlendirildiği belirtildi.

Çavuşoğlu’nun bu açıklamasının, Kıbrıslı Rum gazetecilere yönelik, forumu takip etmeleri açısından yapıldığı yönünde bilgilerin bulunduğunu vurgulayan gazete, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden herhangi bir yetkiliye davet gelmediğini” yazdı.

Haberde, “parti temsilcilerinin davet almış olabileceği ihtimalinden” de söz edildi.



PIK: “Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye tarafından Antalya Diplomatik Forumu’na davet edildi”

Kıbrıs Cumhuriyeti resmi devlet televizyonu PIK, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 11-13 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek İkinci Antalya Diplomatik Forumu'na davet ettiğini duyurmuştu.

PIK’teki habere göre; “Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Ermenistan, İsrail ve Mısır'ın da davet edildiğini söyledi”.

Haberde “Çavuşoğlu, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede şu ana kadar otuz dokuz ülkenin Antalya Forumu'na katılacaklarını ilan ettiğini söyledi” denilmişti.

AA’dan “Antalya daveti” haberi!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Antalya Diplomasi Forumu'na davet edildiği iddiaları Anadolu Ajansı’nca diplomatik kaynaklar üzerinden yalanlanmış, ancak, Kıbrıslı Rum uzmanlar ya da akademisyenlerin organizasyona katılabileceği belirtilmişti.

Söz konusu açıklamamın resmi bir yetkili tarafından yapılmaması ise dikkat çekmişti.

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