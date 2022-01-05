'Alım gücü yükseltilmeli/ Servet Vergisi uygulanmalı'

Farklı Bakış

Meltem SONAY

Genel Seçim’e sayılı gün kaldı, yarış hızlandı. Milletvekili adayları ‘farklı bakış’ açılarını YENİDÜZEN’le paylaştı. YENİDÜZEN, adayların farklı bakış açılarını 5 soruyla sizler için yansıtıyor.



SORULAR



1 Sizce ilk müdahale edilmesi gereken iç sorunumuz nedir?

2 Ekonominin kurtuluş reçetesini yazmaya nereden başlarsınız?

3 Euro mu, Türk Lirası mı… Peki nasıl?

4 Federal çözüm mü, yoksa KKTC’yi tanıtmak mı?

5 TC-KKTC ilişkileri hangi zeminde olmalı?

KİMDİR?

ERKAN TEKELİ:

1990’da Türk Öğretmen Koleji’nden mezun oldu. 15 yıl ilkokul öğretmenliği, 7 yıl da ilkokul müdür muavinliği görevlerinde bulundu. İlkokul öğretmenliği döneminde 6 yıl boyunca da KTÖS yönetim kurulu üyeliği ve bölge sendikacılığı da yaptı. 2013’te İçişleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler Müdürlüğü görevi yaptı. Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde Başbakan Tufan Erhürman’ın danışmanlığını yaptı.

Danışma Kurulu Başkanlığı ve Şartlı Tahliye Kurulu üyeliği de yapan Tekeli, 2017 yılında, Avrupa Birliği’nden burs alarak 2 ay İngiltere’de dil eğitimi aldı.

MUSTAFA KELEŞZADE:

Üniversite eğitimini ODTÜ KKK’de, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapmıştı. Geçmişte Arka Bahçe Kültür Edebiyat ve Özne Teorik Politik Dergilerinde yayınında görevlerde yer alan Mustafa Keleşzade, çeşitli basılı ve dijital gazetelerde ve Argasdi Dergisinde makaleleri yayınlanmıştır. Khora Yayınları için gönüllü kitap editörlüğü yapmıştır. Amatör tiyatro ile uğraşan Mustafa Keleşzade, Baraka Tiyatro Ekibi’nin tiyatro çalışmalarında rol almıştır. Khora KitapCafe’de çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Üniversite yıllarında ODTÜ KKK’da Politik Düşünce Topluluğu, Sürdürülebilir Enerji Topluluğu ve Sosyalist Düşünce Topluluğu’nun kuruluşlarında yer almıştır. Sosyalist Düşünce Topluluğu’nun bir dönem başkanlığını yürütmüştür. Baraka Aktivisti’dir. Bağımsızlık Yolu Parti Kurucu üyesi, Parti Meclisi Üyesi ve Dış İlişkiler Sekreteri’dir.

SORULAR:

CTP Milletvekili Adayı Erkan Tekeli:

“Üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması için çalışmaların hızlandırılmalı”

1-“Seçimlerden sonra, ilk müdahale edilmesi gereken konu, halkımızın alım gücünün yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin alınması olmalıdır”.

2-“Üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması olmazsa olmazdır. Üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi için, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Türkiye ile istişare ederek yeni pazarların açılması ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün paydaşlarla görüşerek gündeme alınması gerekmektedir ki ülkemiz kendi ayakları üzerinde durabilsin.”

3 -“Market reyonlarındaki etiketler hariç, hemen hemen tüm fiatların döviz kuru üzerinden hesaplandığı ülkemizde, ücret ve maaşların da stabl para biriminden ödenebilmesine imkan yaratmak, bununla ilgili yapılması gereken işlemler ve mevzuat değişiklikleri için ekip oluşturulması gerekmektedir. Uzun vadede ise, Euro kullanımına geçilmesi için çok yönlü görüşmelerin yapılması kaçınılmazdır”.

4 -“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 541 ve 550 sayılı kararları ortada iken Kıbrıs’ta tek çözüm formülü iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federasyondur. Aksi çözüm önerileri, Kıbrıslı Türkleri dünyada yalnızlaştırır ve bizi Sarayönü politikalarına hapseder. Federal zemine dayanan çözüm önerileri ayni zamanda Türkiye’nin de Avrupa politikalarının geliştirilmesi ve Türkiye’nin önünü açacak olan yegane formüldür”.

5 -“Türkiye ile ilişkiler emir veren-emir alan statüsünden çok karşılıklı görüş alışverişi yaparak, yapısal sorunlarımızın çözülebilmesine imkanlar yaratarak, ülkemizin gelişmesine daha fazla katkı sağlayabilme noktasına gelmesi gerekmektedir”.

Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Mustafa Keleşzade:

“Ultra zenginlerin topluma borcunu bir defaya mahsus servet vergisi ile ödemesi sağlanmalı”

1 -“Emekçinin ve esnafın geçim sıkıntısını oluşturan koşullar en büyük sıkıntımızdır.”

2 -“Toplumun en üst tabakasını oluşturan sayıları 100 civarında olan ultra zenginlerin topluma olan borcunu bir defaya mahsus servet vergisi uygulaması ile ödemesini sağlayarak.”

3 -“Biz emekçinin partisiyiz. Stabil para birimi emekçi için her zaman daha iyidir. Kıbrıs'ın kuzeyi için bu Euro mu olur, sterlin mi olur, dolar mı olur ekonomiye yönelik teknik bir inceleme ile belirlenir. Fakat tüm iktidar bileşenleri hem fikir olsa dahi en az 2 sene sürecek bir geçiş süreci ile olur. Bugün emekçi için acil olan sorunların cevabı stabil para birimine geçiş değildir. Hemen şimdi asgari ücret en düşük kamu maaşına endekslenmeli ve eşel mobil 6 aydan 2 aya indirilerek tüm emekçilerin enflasyona karşı alım gücü korunmalıdır.”

4 -“KKTC'yi tanıtma söylemini savunanlara buyrun tanıtın tutan yoktur diyoruz, fakat bu sadece söylem düzeyinde kalıyor. Tek gerçekçi çözüm, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Elenlerin eşit özne olacağı federasyondur.”

5 -“Eşit özneler arası, kardeş halkların ilişkisi olmalıdır. Bu ilişki de Ankara elini yakamızda tuttuğu, buradaki işbirlikçiler ise şükrancı bir anlayışla Ankara'ya yaklaştığı sürece mümkün olmayacaktır.”