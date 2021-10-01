Alevkayası'ndaki yangın kontrol altına alındı

Alevkayası bölgesindeki atış alanı yakınlarında yangın çıktı. Yangına polis, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri de müdahale ediyor. Polis Basın Subaylığı yangının 15.00 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangın söndürme çalışmalarına destek için Türkiye'den helikopter geldi.

Yangına polis, itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi ve sivil savunma ekipleri de müdahale ediyor.

YENİDÜZEN’e açıklamada bulunan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yangının atış alanına sıçramadan söndürülmeye çalışıldığını, destek için Türkiye’den de yangın söndürme helikopteri talep edildiğini söylemişti.

Helikopterin adaya ulaşmak üzere olduğunu ifade eden Karzaoğlu, “söndürme çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuşmuştu.

Polis açıklama yaptı

Yangınla ilgili Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı, şu bilgiyi paylaştı: 01.10.2021 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Alevkayasının güney kısmındaki arazide başlayan yangına polis itfaiye ekipleri, sivil savunma ekipleri ve orman dairesi ekipleri müdahale ediyor.

Yangının çevre emniyeti sağlanarak kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları sürmektedir.