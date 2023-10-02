Alayköy’de kaza: Alkollü sürücü tutuklandı

Alayköy’de meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü karşıdan gelen araca çarptı, kaza sonucu yaralanan olmazken sürücü tutuklandı.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Alayköy’de Gelincik Sokak üzerinde meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Seyfullah Meşe, 180 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MA 706 plakalı van araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 31 yaşındaki Bora Yenen yönetimindeki SN 470 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmazken, alkollü sürücü Seyfullah Meşe tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.