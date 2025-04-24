Alas: Halkın seçtiği kişiler memleket faydası için çalışıyorsa, dokunulmazlığa da ihtiyaçları yoktur
Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, UBP’li Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere komite oluşturulduğunu hatırlatarak, komitenin aldığı kararı eleştirdi.
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Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, UBP’li Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere komite oluşturulduğunu hatırlatarak, komitenin aldığı kararı eleştirdi.
HP’den yapılan yazılı açıklamada, Alas, komite üyesi UBP'li milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan’ın dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy kullandıklarını belirtti.
Turgut Alas, “Defalarca söyledik, kürsü dokunulmazlığı dışındaki tüm dokunulmazlıklar kaldırılsın dedik. Çünkü halkın seçtiği kişiler gerçekten memleket faydası için çalışıyorsa, dokunulmazlığa da ihtiyaçları yoktur.” ifadelerini kullandı.
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