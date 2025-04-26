Alas: "Binboğa Ltd. liyakatsizlik, denetimsizlik ve rant paylaşımı yüzünden batırıldı"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Binboğa Ltd.’nin “liyakatsizlik, denetimsizlik ve rant paylaşımı yüzünden batırıldığını” söyledi.

Alas, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin yanlış olduğunu savunduğu politikalarının kurumu iflasa sürüklediğini vurguladı.

HP’nin daha önce düzenlediği “Yolsuzluklara Karşı Mücadele” panelinde Binboğa Ltd.’i örnek olarak gösterdiklerini kaydeden Alas, “hükümeti zamanında uyardıklarını” belirtti. Binboğa Ltd.’nin ilgili bakanlıklara değil de Turizm Bakanlığı’na bağlanmasını da eleştiren Alas, Binboğa Ltd.’de yaşananların ülke maliyesinin bu hükümet eliyle düzeltilemeyeceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.