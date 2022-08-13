Alagadi’de ‘evlat’ edinilen kaplumbağa: En az 62 yaşında

Son 30 senedir Alagadi’de üreyen deniz kaplumbağalarını izleyen Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) bu süreçte toplam 750 yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) ve 650 Caretta olarak bilinen iri-başlı deniz kaplumbağasının tek tek kimliklendirildiğini açıkladı.

“Bu sayede biliyoruz ki, deniz kaplumbağaları 2 ile 6 yıllık aralıklarla üremek üzere ülkemiz kıyılarına geliyor ve üreme sezonunda 3 ile 6 kadar yuva yapabiliyor” bilgisini veren SPOT, 1992’den beri Alagadi’de yumurtlayan annelerin varlığından mutluluk duyduğunu belirtti.



100’den fazla deniz kaplumbağası uydu vericisi ile izlenerek, göç yolları hakkında da bilgi sahibi olunuyor.



En az 62 yaşında!

“G#55 kimlik numaralı Katie, Alagadi’de gece gözlemi yapan SPOT ekibi tarafından tespit edilen 55’inci yeşil kaplumbağa…



İlk kaydedildiği 1995 yılından sonra 1999, 2003, 2006, 2010, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında Alagadi’de yumurtlamaya devam etti. Spot ekibi “Bunca yıllık tecrübemize dayanarak Katie’nin en az 62 yaşında olduğunu düşünüyoruz” diyor.





SPOT ekibi şu değerlendirmeyi de yapıyor:



“Katie, Akdeniz’deki ilk izleme çalışmalarının da önemli bir parçasıydı. SPOT olarak 1999 yılında onu ilk kez Alagadi’den Mısır’daki Nil nehri’nin ağzına kadar takip etmiştik. Fakat çalışma sırasında vericide bozukluk yaşandı. Daha sonra, 2003 yılında, yeniden takip edilerek, bu kez beslenme alanı olan Libya’nın Sitre Körfezi’ne kadar izlemeyi başardık. Şimdi bundan neredeyse 20 yıl sonra, 27 Temmuz 2022 tarihinde Katie’yi yeniden izlemeye başladık. Böylece yıllar sonra Katie’nin yeniden Libya’ya dönüp dönmeyeceğini heyecanla izleyerek göreceğiz!”

“Evlat edinilen kaplumbağa”

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) G#55 kimlik numaralı kaplumbağaya Katie isminin neden verildiğini de paylaşıyor:



“Devlin’in ailesi tarafından evlat edinene kadar Katie, sadece G#55 kimlik numarası ile isimlendiriliyordu. Kuzey Kıbrıs’ı çok seven Katie Devlin’in acı kaybı sonrasında ailesi tarafından evlat edinilen G#55’nin, yani Katie’nin, her yuvası Katie Devlin’in sevenlerine büyük bir mutluluk veriyor. Acı hatırları yüreklerde dindirip, yerine güzel haberler verebilmek derneğimiz için de büyük bir sevinç.”

Devlin ailesi de duygularını şöyle paylaşıyor:

“Katie Kuzey Kıbrıs’ı çok sevdi ve sık sık ziyaret etti. Herkes o kadar cana yakın ve arkadaş canlısıydı ki, burayı ikinci evi olarak görüyordu. Gezilerinden birinde SPOT’un Alagadi’deki merkezini ziyaret edip, bir Caretta’nın sahilde yumurtladığını görünce, bundan büyülendi, sürekli kaplumbağaları koruma projesinden bahsedip duruyordu ve Facebook’tan SPOT’un sayfasını takip ederek, yeniden gelme planları yaparken, bir yandan da projeye nasıl destek verebileceğini düşünüyordu. Maalesef, geçirdiği bir hastalık nedeniyle, planladığı ziyareti gerçekleştiremedi ve 2021 yılında hayata gözlerini yumdu. Ailesi olarak Katie’nin vefatının ardından para toplayıp, SPOT aracılığıyla gözlemlediğimiz kaplumbağayı evlat edinmek istedik. Bunu Katie’yi yaşatmak için yapabileceğimiz en doğru şey olduğunu düşündük. Kaplumbağa Katie’yi izleyebilmek ve onun seyahatine tanık olmak ailemize çok iyi geliyor, Katie’nin dileğini yerine getirebilmiş olmaktan çok mutluyuz. Sana güvenli bir yolculuk diliyoruz Katie, bir sonraki yumurtlama döneminde seninle Alagadi’de buluşmaya çalışacağız.” | Yenidüzen

(Fotoğraf: Olkan Ergüler)