Aktuğralı: "Oğlum Aras Aktuğralı’nın Geçitkale’de ismi bu parkta sonsuza dek yaşayacak"

Geçitkale - Serdarlı Belediyesi tarafından, Geçitkale’de yenilenerek, Şampiyon Melekler Takımı'ndan Aras Aktuğralı'nın adını verildiği "Melekler Takımı Aras Aktuğralı Çocuk Parkı" açıldı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, anlamı oldukça büyük parkın hayata geçmesinde emeği olan Serdarlı - Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım ve ekibine teşekkür etti.

Üstel, "6 Şubat 2023' de kaybettiğimiz evlatlarımızı yaşatmak en büyük hedefimiz. Onların adını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu amaçla yine bir araya geldik. 6 Şubat 2023 tarihi bir milattır. Bu asrın felaketinde on binlerce insanımızı yitirdik. Biz KKTC olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı yitirdik. Dolayısıyla o günü unutmak mümkün değildir. Acımız çok büyük. Evlatlarımızı unutmayacağız ve unutturmamak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

KKTC halkının 6 Şubat depreminde de büyük bir dayanışma gösterdiğine dikkat çeken Üstel, " Kıbrıs Türk halkı geçmişten ilham alarak tek vücut oldu ve herkes çocuklarımızı sahiplendi" şeklinde konuştu

“Kıbrıs Türk halkı olarak bu davanın peşindeyiz”

Yakın zamanda gerçekleşecek olan Şampiyon Melekler Takımının İsias davası ile ilgilide konuşan Üstel, "Hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Umarım suçlular beklediğimiz ve istediğimiz cezaları alacaklardır. Tekrardan vurgulamak isterim ki ben bu davada bir Başbakan olarak değil bir baba olarak bulunacağım. Kıbrıs Türk halkı olarak bu davanın peşindeyiz. Suçlular gereken cezaları alana kadar ülke olarak bir bütün hareket etmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki suçlular istediğimiz ya da manen bizi teselli edecek cezaları alacaklardır" ifadelerini kullandı.

Murat Aktuğralı: “Bu dava sonucu ile hayatlarını kurtaracağınız gelecek nesiller sizi hiç unutmayacak”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Şampiyon Melekler Takımı'ndan Aras Aktuğralı'nın babası Murat Aktuğralı da törende konuşarak, "Bizler için çok zor ve bir o kadar da gurur veren bir dayanışma gününde birlikteyiz. Can parçamız, oğlumuz Aras Aktuğralı ve tüm Şampiyon Meleklerimizin adının yaşatılacağı parkımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz." dedi.

"Yaklaşık 23 aydır sevdiklerimiz, canlarımız bizlerden koparılmıştır. Acımızı, kalplerimizdeki boşluğu anlatacak kelime yoktur." diyen Aktuğralı, "Aras'ım, arkadaşları, öğretmenleri ve arkadaşlarımız maalesef açgözlü, sahtekar bir grup katil ruhlunun otel diye yarattığı yapıda can vermiştir. Bu katiller bizlerden tam 35 can koparmıştır." ifadelerini kullandı.

Aylardır süren davada duymadıkları yalan kalmadığını kaydeden Aktuğralı şöyle devam etti:

"İnsan bile denmeyecek bu kişiler, hiç utanmadan 15 saniyede hayatımıza karanlık bir bulut gibi çöken bu yapıyı övünerek anlatmakta; bilimi ve hukuku hiçe saymaktadır.

Elimiz bu katillerin yakasındadır. Öfkemiz büyüktür. Adalet arayışımız hiç durmadan bu katiller hak ettiği cezayı alana dek sürecektir. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği olarak adalet arayışımız hiç durmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nden tek beklentimiz sadece ve sadece cesaret gösterilerek bu açgözlülere gereken cezanın verilmesidir. Eğer bu cesareti gösteremeyeceklerse, bu adalet yürüşünün Türkiye sınırlarının ötesine de taşınacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Davanın çok kritik bir aşamaya geldiğini kaydeden Aktuğralı, önümüzdeki hafta 20 Aralık tarihinde Gazimağusa Namık Kemal Meydanı'nda yapılacak “Adalete Ses Ver” etkinliğine destek istedi.

6 Şubat 2023 tarihi ile Kıbrıs Türk toplum tarihinin bir milat yaşadığını ve tarihte örneğine az rastlanır bir dayanışma ile bir birine sahip çıkıp omuz verdiğini, bugün açılışı yapılan “Melekler Takımı Aras Aktuğralı Çocuk Parkı”nın da bu paylaşım ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Aktuğralı, Parkta yaratılan imkanlarla çocukların hem spor yapma imkanı bulacağını, hem de oyun oynayacağını belirtti.

Aktuğralı şöyle dedi:

"Eski adıyla Lefkonuk yeni adıyla Geçitkale ailem için yüzyıldan fazla bir süredir ata toprağıdır. Toplumsal çatışma yıllarında bu topraklardan koparılan babamın 1974 sonrası evine dönme fırsatı benim doğuş sebebimdir. Yaklaşık 40 yıl önce çocukluğumun önemli bir kısmı bu parkta geçmiştir. Oğlum Aras Aktuğralı’nın Geçitkale’de ismi bu parkta sonsuza dek yaşayacaktır.

Arasımın kısacık ömrünü anlatmaya, onun ailemiz için değerini anlatmaya sayfalar yetmez. Arasımı azacık anlamak için resimlerindeki mavi gözlerine bakın. Göklerin ve denizlerin sonsuz mavisini, evimizin neşesini o gözlerde bulacaksınız.

Aras küçükken‘Bu ülke için bir şey yapıp meşhur olacağım’ derdi. Meşhur oldunuz oğlum. Hepinizin ismi nesiller boyu dağa, taşa, ağaca yazılıyor ve yazılacak. Bu dava sonucu ile hayatlarını kurtaracağınız gelecek nesiller sizi hiç unutmayacak.

Geçitkale-Serdarlı Belediye başkan ve meclis üyelerine bu duyarlı davranışları ve yaratılan eser için ailem ve derneğimiz adına teşekkür ederim.

Parkın bu hale gelmesinde; projeden, uygulamaya emeği geçen herkese, parkın donanımına katkı koyan Ankara Keçiören Belediyesi’ne, bugünün organize edilmesine katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız.."