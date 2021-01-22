Aktuğ: Kısmi kapanmada ısrarcıyız

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgede son bir haftadır 40’ı aşkın vakayla karşı karşıya olduklarını, 1 hastanın da yoğun bakımda olduğunu aktararak, tedirginliğin hat safhada olduğunu vurguladı.

Aktuğ, kısmi kapanmada ısrarcı olduklarını, bugün esnafla bir araya gelerek değerlendirme yapacaklarını ifade ederek, buna rağmen hükümetin bölgede ‘kısmi kapanmadan’ çekindiğini belirtti.

BRT’de Manşet+ programında konuşan Aktuğ’un açıklamaları özetle şöyle: Son bir haftadır 40’ı aşan vakayla karşı karşıyayız. Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık ile irtibat halindeyiz. Bir yıldır belediyeler ön planda. İyi çalışıyorlar. Herhangi bir kapatma yetkimiz yok. Bugün içerisindeki gelişmelerle esnafla çağrımı yaptım. Lapta’da akşamüzeri esnafla toplantı yapacağız. Yine kamuoyu ile paylaşırız. Resmi bilgiler bize verilmiyor, hasta hakları noktasında. Temaslıların da pozitif çıktığı bilgisini doğrulayamam. Berber, kahve ve fırınların pozitif çıktıktan sonra işyerlerini kapattığı bilgisi var. Tedirginlik hat safhada… Sağlık Bakanlığı ekipleri bölgede, temaslı takibi ve art arda testler yapılıyor. Bölgede 500’ün üzerinde test yapıldı. Kalabalık ortamların yapıldığı noktalarda bulaş geliyor. Yeni yıl kutlamaları da buna etken. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir türlü neticeye varamadık. Hükümet, kısmi kapanmadan çekiniyor. Biz kısmi kapanmada ısrarcıyız.