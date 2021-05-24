Aktivist Sasha Johnson başından silahla vuruldu

İngiltere'de siyahi haklarını savunan Sasha Johnson, başından silahla vurularak ağır yaralandı.

Ülkede siyahilerce kurulan İnsiyatif Al Partisi'nden (Take the Initiative Party) yapılan açıklamada, Johnson'ın Londra'da acımasız bir saldırıya uğradığı ve silahla başından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören 2 çocuk annesi 26 yaşındaki aktivistin durumunun kritik olduğu belirtilerek, "Saldırı, aktivizminin bir sonucu olarak çok sayıda ölüm tehdidinin ardından bu sabah erken saatlerde gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.

Polis, geçen yıl yapılan "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" gösterilerine liderlik etmesiyle tanınan Johnson'a yönelik saldırıyla ilgili bilgisi olanlardan yardım istedi.

Dedektif Jimi Tele, İngiliz basınında yer alan açıklamasında, "Hepimiz bu genç kadının iyileşmesini umuyoruz. Soruşturmamız erken aşamada ve (saldırının) şartları belirlemek için soruşturma yapılıyor." ifadesini kullandı.

Tele, olası şüpheli bir durum için bölgede yaşayanlardan kapı zili veya araç kamerası görüntülerini kontrol etmelerini isteyeceklerini açıkladı.