AKSA’nın 24 yıllık ‘yeni’ jeneratörleri KIB-TEK’in testlerini geçemiyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile imzalanan sözleşme kapsamında, elektrikte kapasite artırımı yapılması adına AKSA tarafından getirilen jeneratörlerin “24 yıllık” olduğu ortaya çıktı.

Kurum çalışanları tarafından ikinci kez teste tabi tutulan cihazların bir türlü testi geçemediği öğrenildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre 1999 model olan cihazlar, kurum çalışanları tarafından yapılan testleri geçmemesi halinde kabul görmeyecek.

Söz konusu testlere ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan bir çalışan, sözleşme gereği 17,5 MW’lık olması gereken jeneratörlerin fabrika çıkışlarının 16,3 olduğunu, ancak adaya getirtilmeden önce “değiştirilerek” 17,5 MW’a çıkartıldığını söyledi.

AKSA ile imzalanan sözleşme kapsamında yer alan “kira bedeli” maddesi uyarınca toplum, hem yeni getirtilen hem de var olan jeneratörlerin bedellerini ödemek durumunda.