AKSA ile sözleşme sessiz sedasız imzalandı

AKSA ile KIB-TEK arasındaki sözleşme, dün gece sendika ve diğer örgütlerden habersiz şekilde imzalanarak bir kez daha uzatıldı, yapılan eylem ve grevler havada kaldı…

KIB-TEK Yönetim Kurulu, KIB-TEK Genel Müdürü ve AKSA yetkililerinin imza koyduğu sözleşme kapsamında şirketin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki faaliyetleri 15 yıl süreyle uzatıldı.

AKSA duyurdu, KIB-TEK ve Hükümet sessiz

İmzalanan sözleşmeyi, Hükümet veya KIB-TEK değil; AKSA Yönetim Kurulu üyesi Korkut Öztürkmen kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Öztürkmen, sözleşmenin ABD Doları bazlı imzalandığını ve Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine kabloyla elektriğin AKSA aracılığıyla getirileceğini açıkladı.

Öztürkmen, sözleşme kapsamında “Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali’ne 35 MW ek kapasite yatırımı yapılacağını ve kurulu gücün 188 MW’a çıkarılacağını” söyledi.

EL-SEN: Halktan gizlenerek imzalandı

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan EL-SEN, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’ın dün akşam “yangından mal kaçırırcasına” AKSA ile sözleşmeye imza attığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, EL-SEN’in Başbakan Ünal Üstel ile görüştüğü ve Üstel’in, KIB-TEK Genel Müdürü Aydın’a, “sözleşmeyi imzalanmadan önce incelemek ve görüş bildirmek için EL-SEN ile paylaş” denildiği ancak Aydın’ın bu talimata uymadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’ın EL-SEN üyeliğinden 9 ay süreyle ihraç edildiği belirtildi.

EL-SEN açıklamasında, “Bugün basında yer alan AKSA ile imzalanan sözleşmenin içeriği sendikamız ve halktan gizlenerek imzalanmıştır. Bahse konu dolar üzerinden imzalanan sözleşme ülkemizde yaşanan maliyet artışlarına katlanarak devam etmesine sebep olacaktır” denildi.