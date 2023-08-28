“Akli melekeleri yerinde değil”

Hisseli arsanın tamamının kendisine ait olduğunu göstererek satmaya kalkışan F.Ç. isimli zanlı, şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının “Evrak Sahteleme, Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlamalarıyla tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, zanlının 19 Temmuz tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen şahıs ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, sattığı şahıstan ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı.

Polis, 27 Ağustos tarihinde, arsayı satın alan şahsın, arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı ise müvekkilinin aklı melekelerinin yerinde olmadığını ifade ederek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.