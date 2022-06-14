Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği festival düzenliyor

Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği, 4 gün sürecek kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin yer alacağı festival düzenleyecek.

Dernek’ten yapılan duyuruda, festival 16 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek etkinliklerin ilk üç gününde Akdoğan Belediyesi Açık Hava Spor Tesislerinde, futbol, basketbol, voleybol ve tavla turnuvaları düzenlenecek.

19 Haziran’da Pazar günü ise Akdoğan Belediye Parkında yiyecek ve içecek tezgahlarının, etkinliklerin yer alacağı bir gün düzenlenecek.