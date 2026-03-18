Akdoğan 6. Geleneksel Bahar Yürüyüşü LTB Kadın Sığınma Evi yararına gerçekleştirilecek

Akdoğan Geleneksel 6. Bahar Yürüyüşü’nün tüm geliri, bu yıl LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği Asbaşkanı Göknur Asil ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Akdoğan Kültür Sanat ve Spor Derneği Asbaşkanı Göknur Asil kabulde yaptığı konuşmada, 29 Mart Pazar günü saat 09.00’da Akdoğan’da gerçekleşecek yürüyüşün tüm gelirinin bu yıl LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacağını kaydetti.

"Hep birlikte daha güçlü bir gelecek için atılmış bir adım." diyen Asil, etkinliğe tüm halkı davet etti.

LTB Başkanı Harmancı ise, etkinliğin, LTB Kadın Sığınma Evi yararına düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, Dernekle etkinlik konusunda iş birliği içerisinde olacaklarını belirtti. Harmancı, katkı için dernek yönetimine teşekkür etti.