Akdeniz’in Lezzetli Esintisi

Akdeniz mutfağı, doğanın sunduğu en güzel tatları harmanlayan, lezzeti ve sağlıklı içerikleriyle sofralara renk katan eşsiz bir mutfaktır. Kıbrıs mutfağı da bu kültürün en özel yansımalarından biridir. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu mutfak, mis kokulu hamur işleri ve doğadan gelen taptaze otlarla benzersiz bir lezzet şöleni sunar. Bu hafta mutfaklarımızda iki geleneksel lezzeti bir araya getiriyoruz: Kıbrıs’ın yumuşacık pidesi ve doğanın en narin armağanlarından biri olan ayrelli turşusu. Biri fırından çıkan sıcak, pofuduk bir hamur işi; diğeri ise fermente tadıyla sofralara karakter katan bir turşu… Kıbrıs mutfağının sadeliğini ve doğallığını yansıtan bu iki tarifi denemeye ne dersiniz?

Kıbrıs Pidesi

Akdeniz mutfağı, doğanın sunduğu en güzel tatları bir araya getiren, hem lezzetiyle hem de sağlıklı içerikleriyle sofralara renk katan eşsiz bir mutfaktır. Kıbrıs mutfağı da bu kültürün en özel yansımalarından biridir. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu mutfak, kendine has tarifleri ve mis kokulu hamur işleriyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Burada yemek, sadece karın doyurmak değil; sofrada geçen keyifli sohbetlerin, paylaşımın ve geleneklerin bir parçasıdır.

Bu hafta mutfaklarımızda Kıbrıs’ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Kıbrıs Pidesi’ni yapıyoruz. Yumuşacık hamuru ve kendine özgü dokusuyla, pratik hazırlanışı sayesinde her evde kolaylıkla yapılabilen bu tarif, Kıbrıs mutfağının sadeliğini ve doğallığını en güzel şekilde yansıtıyor. Geleneksel mayalama yöntemiyle hazırlanan hamuru, pişerken hafif kabarıp yumuşak bir doku kazanıyor.

Şimdi tarif defterlerimizi açalım ve mutfağımıza Kıbrıs’ın lezzet dolu esintilerini taşıyalım ve bu lezzeti bir de benim nasıl yaptığıma bakalım…

Malzemelerim

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

Yarım su bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Yaklaşık 5 su bardağı un

Nasıl yapıyorum?

Ilık su ve sütü bir kaba alıyorum ve içine 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Yarım paket mayayı ekledikten sonra 10 dakika kadar bekletiyorum. Daha sonra yoğurdu, tuzu ve azar azar unu ekleyerek ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum. Kabın ağzını kapatıp 1 saat hamurun kabarmasını bekliyorum. Mayalanmış hamuru bir bıçak veya elimle bezelere ayırıyorum. Tepsiye yağlı kağıt serip üzerini unladıktan sonra açtığım bezeleri tepsiye yerleştiriyorum. 220 derecede 10 dakika kadar pişiriyorum. Fırından çıkardıktan sonra üzerine tereyağı sürüyorum.

Ayrelli turşusu

Kıbrıs mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan ayrelli, doğanın sunduğu en zarif armağanlardan biridir. Baharın müjdecisi olarak bilinen bu yabani kuşkonmaz, özellikle Mart ve Nisan aylarında dağların, tarlaların arasında kendiliğinden yetişir. İncecik, kırılgan dalları ve hafif acımsı tadıyla bilinen ayrelli, Kıbrıslılar için yalnızca bir sebze değil, aynı zamanda bir gelenektir. Zeytinyağı ve limonla salata olarak tüketildiği gibi, omletlerden ana yemeklere kadar pek çok tarifte kendine yer bulduğu gibi turşu olarak dsa tüketilir. Turşu haline geldiğinde ise o kendine has tadı daha da olgunlaşır, hafif buruk lezzeti fermente ile derinleşir ve mutfaklarımızda uzun süre saklanabilecek bir hâle gelir. Eğer siz de ayrellinin bu eşsiz dönüşümünü keşfetmek istiyorsanız, işte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir tarif!

Malzemeler:

1 demet kuşkonmaz

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

2 defne yaprağı

Salamura için:

Yeteri kadar su

Yeteri kadar elma sirkesi

Yeteri kadar kalın tuz

Hazırlanışı:

Salamura için malzemeleri karıştırıp bir kenarda bekletiyorum. Ayrellilerin kalın köklerini temizleyip, kavanoza sığacak şekilde doğruyorum. Buharda yaklaşık 15 dakika pişirdikten sonra, rengini ve diriliğini koruması için hemen buzlu suya alıyorum. Temiz bir kavanozun tabanına bir defne yaprağı, sarımsak ve kişniş ekliyorum. Ayrellileri dikkatlice kavanoza dik olarak yerleştiriyor, aralarına da sarımsak ve kişnişi serpiştiriyorum. Üzerine hazırladığım salamurayı ekleyerek tüm malzemelerin iyice örtülmesini sağlıyorum. Elimle hafifçe bastırarak havasını çıkarıyorum ve kapağını sıkıca kapatıyorum. Şimdi tek yapmam gereken sabırla beklemek! İki hafta içinde ayrelli turşum yemeye hazır olacak.