AIESEC Doğu Akdeniz, Türkiye’deki kongrede DAÜ’yü temsil etti

AIESEC Doğu Akdeniz temsilcileri, AIESEC Türkiye'nin düzenlediği AIESEC Türkiye Ulusal Kongresi’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni (DAÜ) temsil etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, kongre AIESEC İstanbul Asya ve AIESEC Türkiye Genel Merkezi’nin organizasyonuyla Afyonkarahisar'da düzenlendi. Söz konusu kongrede staj imkanlarının gençler için nasıl daha ulaşılabilir hale gelebileceği üzerinde de duruldu.

AIESEC Doğu Akdeniz 2022-2023 Dönem Başkanı Muzaffer Alper Gürsoy, DAÜ’ye AIESEC gibi gençlerin liderlik özelliklerini geliştirmeyi ve dünyada uluslararası iş birliğini ön plana çıkararak daha parlak bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan bir organizasyona 1992’den beri sürdürdükleri büyük yardım için teşekkürlerini iletti.