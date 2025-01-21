Kadın hakları ve onurunu zedeleyen söylemleri ile gündeme gelen Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın "istifası kabul edildi" yerine atanacak isim belli oldu.

YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre Ünsal'ın yerine, Hakan Moral atanıyor.

Moral, Vakıflar Yönetim Kurulu Üyesi, Din İşleri Başkanlığı Lefkoşa Sorumlusu olarak görev yapıyordu.

Aral'ın 1 Şubat itibariyle göreve başlayacağı ifade ediliyor.