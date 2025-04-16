AHDR Konferansı: Kıbrıs Okullarında Yanlış/Yanıltıcı Bilgi ve Nefret Söylemiyle Mücadele: Eğitim Liderleri için Barış Eğitimi Araçları

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR), 3 Mayıs 2025 tarihinde Kıbrıs Okullarında Yanlış/Yanıltıcı Bilgi ve Nefret Söylemiyle Mücadele: Eğitim Liderleri için Barış Eğitimi Araçları konulu konferans düzenliyor.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği tarafından yapılan açıklamada, Goethe Enstitüsü ve Ledra Palace Otel’de saat 09.30’da başlayacak etkinlikte, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve diğer eğitim liderlerine, okul ortamlarında zararlı söylemleri tanıma ve bunlarla mücadele etme konusunda stratejiler sunmayı hedefledikleri belirtildi.

Açıklamada, Dr. Michalinos Zembylas'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek konferansın, Profesör Maria Ranieri, Emeritus Profesör Georgios Tsiakalos, Profesör Shenel Hüsnü Raman, Dr. Melis Cin, Dr. Dean Smart, Etinosa Erevbenagie-Johnbull ve Evgenia Bartzeli gibi Kıbrıs'tan ve yurt dışından akademisyen ve uzmanları bir araya getireceği vurgulandı.

Katılımın ücretsiz olacağı etkinliğe kayıt yaptırmak isteyenlerin https://form.jotform.com/250912653805457 linkinden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.