Ağustos'ta rekor can kaybı

2021’de Covid-19’dan yaşamını kaybedenlerin yaş ortalaması 71 oldu.

2021 yılının Ocak ayında 8, Şubat ayında 9, Mart ayında 3, Nisan ayında 5, Mayıs ve Haziran ayında 2’şer, Temmuz ayında 5, Ağustos ayında ise düne kadar toplam 16 kayıp verilere yansıdı.

Ağustos ayında ölen hastaların en genci 49, en yaşlısı ise 95 yaşındaydı. Ölen 14 kişiden çoğunun 70 yaş ve üzeri olduğu görüldü.

Fehime ALASYA

Kıbrıs’ın kuzeyinde COVID-19 salgınında kaybedilen hasta sayısı 2021 Ağustos ayında rekor kırdı.

Ağustos ayının henüz tamamlanmamış olmasına rağmen düne kadar 16 kişinin COVID-19’dan hayatını kaybettiği Sağlık Bakanlığı’nın kayıtlarına geçti. Kaybedilen hasta sayısı toplamda 56 olurken, bunların 16’sı Ağustos ayında gerçekleşti.

Ağustos, içinde bulunduğumuz yılda en çok ölümün kayıtlara geçtiği ay oldu. Ocak ayında 8, Şubat ayında ise 9 vaka kaybedilmişti. Bu dönemlerden sonra Ağustos ayı en fazla ölüme sayısına ulaşılan dönem oldu.

2021 yılının Ocak ayında 8, Şubat ayında 9, Mart ayında 3, Nisan ayında 5, Mayıs ve Haziran ayında 2’şer, Temmuz ayında 5, Ağustos ayında ise düne kadar toplam 16 kayıp verilere yansıdı.

2020’nin ise pandemi ile geçen 4 ayında toplam 6 kayıp yaşanmıştı. Bunların 3’ü nisan ayında olurken, diğerleri mart, ekim ve aralık aylarında yaşanmıştı.

2020’DE DURUM NEYDİ? Mart:1 (Yaşı: 73)

Nisan: 3 (Yaşları: 83, 74, 54)

Ekim: 1 (Yaşı: 78)

Aralık: 1 (Yaşı: 83)

En genci 49, en yaşlısı ise 95 yaşında

Ağustos ayında ölen hastaların en genci 49, en yaşlısı ise 95 yaşındaydı.

Ölenlerin çoğunun 70 yaş ve üzeri olduğu görüldü.

Ağustos ayında 16 can…

Ağustos ayının 6’sında iki kayıp birden kayıtlara geçti. 73 yaşındaki erkek hasta M.H. ve 74 yaşındaki erkek C.Ç. hayatını kaybetti. M.H’nin evinde rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı ve COVID-19 olduğu açıklandı.

14 Ağustos’ta 49 yaşındaki erkek hasta E.T.’nin kalp ve diyabet rahatsızlığının bulunduğu açıklandı. Akabinde bu ay içinde gerçekleşen ölümler şöyle kayıtlara geçti: 16 Ağustos’ta 93 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın hasta G.T., 18 Ağustos’ta 91 yaşındaki erkek O.Y., 20 Ağustos’ta 80 yaşındaki kadın hasta M.E., 21 Ağustos’ta 95 yaşındaki erkek M.Y., 22 Ağustos’ta 54 yaşındaki erkek A.İ., 23 Ağustos’ta 80 yaşındaki N.Ö., ve 86 yaşındaki kadın F.A., 25 Ağustos’ta 76 yaşındaki erkek S.G. ve 71 yaşındaki kadın Z.G. yaşamını yitirdi. Dün ise 4 kişi yaşamını yitirdi.

2021 İLK 8 AYDA ‘COVID’ KAYIPLARI: 50 KİŞİ OCAK: 8 (Yaşları: 84, 77, 80, 84, 74, 40, 56, bir kişinin yaşı belirtilmedi) ŞUBAT: 9 (Yaşları: 62, 52, 79, 67, 68, 82, 81, 82, 58)

MART: 3 (Yaşları: 84, 43, 84)

NİSAN: 5 (Yaşları: 89, 61, 91, 45, 100)

MAYIS: 2 (Yaşları: 59, 88)

HAZİRAN: 2 (Yaşları: 52, 57)

TEMMUZ: 5 (Yaşları: 101, 53, 79, 80, 79)

AĞUSTOS: 16 (27 Ağustos’a kadar) (Yaşları: 73, 74, 49, 93, 91, 80,95, 54, 80, 86, 76, 71 – Son dört ölümün yaşı açıklanmadı)

Temmuz’da 5 kişiyi kaybettik, biri evinde aniden rahatsızlandı

Temmuz ayının ilk kaybı ise 11 Temmuz tarihinde yaşandı. 101 yaşındaki kadın hasta C.Ç. yoğun bakımda tedavi görürken yaşamını yitirmişti. Bakanlık, hastanın kronik kalp yetmezliği, diyabet ve hipertansiyon hastası olduğunu belirtmişti.

Temmuz ayındaki bir diğer ölüm ise ayın 20’sinde 53 yaşındaki kadın hasta Ş.B’nin hayatını kaybetmesiyle kayıtlara geçti. Ş.B’nin evinde aniden rahatsızlandığı, ambulansta kalbinin durduğu, testinin pozitif çıktığı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Üçüncü kayıp ise 23 Temmuz’da 79 yaşındaki erkek hasta M.Ö. ile yaşandı. Sadece hipertansiyon hastası olan bu hasta, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

24 Temmuz’da ise yine 80 yaşındaki erkek hasta F.G, sadece hipertansiyon ve tiroit rahatsızlığı bulunmasına rağmen hayatını kaybetti.

28 Temmuz’da 79 yaşındaki astım ve diyabet hastası kadın M.K., yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Haziran’da 2 kişi yaşamını yitirdi

Haziran ayında ise 18 Haziran’a kadar 2 kişi COVID-19 nedeniyle yaşama veda etti.

10 Haziran’da diyabet hastalığı olan 52 yaşında (erkek) C.K isimli kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

18 Haziran’da ise Covid-19 tanısıyla 27 Mayıs 2021 tarihinden bu yana Acil Durum( Pandemi ) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 57 yaşında ( erkek) M.K Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Hastanın diyabet, tansiyon, son dönem böbrek yetersizliği ( Diyaliz) ve koroner arter rahatsızlığı bulunuyordu.

Mayıs…

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 1 Mayıs’ta 59 yaşındaki F.S isimli erkek şahıs yaşamını yitirdi.

Söz konusu hastanın yaygın metastaz kanser, kronik böbrek yetmezliği, epilepsi rahatsızlıkları bulunduğu açıklanmıştı.

6 Mayıs’ta 88 yaşında ( Erkek) H.D’nin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hastanın ileri derecede kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunmaktaydı.

Nisan’da durum neydi?

Pandemi Hastanesi’nde 30 Mart’tan itibaren yoğun bakımında tedavi gören 89 yaşındaki M.G isimli erkek hasta 9 Nisan’da hayatını kaybetmişti.

Hastanın KOAH rahatsızlığı bulunduğu da kaydedilmişti.

Sağlık Bakanlığı, 13 Nisan’da 61 yaşındaki K.S isimli erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunduğu kaydedilmişti.

18 Nisan’da Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde tedavi gören 91 yaşında (kadın) D.Ö hayatını kaybetmişti.

Hastanın aynı zamanda diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

27 Nisan’da COVID-19 nedeniyle iki kişi 45 yaşındaki E.K isimli kadın ile 100 yaşındaki Y.T isimli erkek hayatını kaybetmişti.

E.K’nin sistemik lupus, hipertansiyon, hipotroidi gibi rahatsızlıkları bulunduğunu belirtilmiş, Y.T’nin ise hipertansiyon, koroner arter, kronik atrial fibrilasyon rahatsızlıkları olduğu kaydedilmişti.

Mart’ta 3 kayıp…

Mart’ta ise 3 kişinin COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata tutunamadı.

3 Mart’ta 84 yaşındaki F.D hayatını kaybetmişti.

25 Mart tarihinde ise 43 yaşında H.D isimli kadının hayatını kaybettiği bakanlık verilerine yansıdı. H.D’nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyordu.

30 Mart’ta ise 84 yaşında (erkek) İ.A, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hastanın hipertansiyon, koroner arter rahatsızlıkları bulunduğu kaydedilmişti.

9 kayıp da Şubat’ta…

Şubat ayında ise COVID-19 nedeniyle tedavi gören 9 hastanın yaşama veda ettiği verilere yansıdı.

6 Şubat’ta 62 yaşındaki S.Y isimli erkek hayata veda etmişti.

Hastanın, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay ( akut inme) nedeni ile hastaneye başvurmuştu.

7 Şubat’ta 52 yaşındaki H.U isimli erkek yaşamını yitirmişti.

Hastanın kronik atrial fibrilasyon, hipertansiyon, geçirilmiş serebrovasküler olay ( akut inme) rahatsızlıklarına sahip olup, hasta beyin kanaması geçirmesi nedeniyle beyin ameliyatı yapılmış ve ardından yoğun bakımda takibe alınmıştı.

79 yaşındaki M.K isimli bir kadın, 11 Şubat’ta hayata veda etmişti. Hastanın hipertansiyon rahatsızlığı bulunuyordu.

14 Şubat’ta ise 67 yaşında E.A ile 58 yaşındaki S.Y isimli iki erkek hasta yaşamını yitirmişti.

E.A’nın hipertansiyon hastası olduğu, S.Y’nin kroner arter hastası olduğu belirtilmişti.

Öte yandan 16 Şubat’ta ise 68 yaşındaki KOAH hastalığı bulunan H.E isimli erkek hasta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

17 Şubat’ta olan 82 yaşında (erkek) C.Y hayata veda etmişti. Söz konusu kişi

hipertansiyon hastalığı ve kalp yetmezliği bulunuyordu.

19 Şubat’ta ise 81 yaşında hipertansiyon hastalığı ve diyabet olan M.H isimli erkek hasta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

COVID-19 tedavisi gören 82 yaşındaki E.İ isimli erkek hasta, 21 Şubat’ta hayatını kaybetmişti.

Ocak’ta 8 kayıp…

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi verilere göre Ocak’ta COVID -19 nedeniyle 8 kişi Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Karantina yoğun bakımda yatan 84 yaşındaki M.B isimli erkek hasta hayatını yitirdi.

Hastanın ek olarak kalp yetmezliği, hipertansiyon, kalp pili, akciğer hastalığı ve pulmuner ödemi bulunuyordu.

3 Ocak’ta karantina yoğun bakıma alınan 77 yaşındaki S.A isimli kadın hasta vefat etti.

Hastanın kronik akciğer hastalığı bulunuyordu.

5 Ocak’ta karantina yoğun bakımda yatan 80 yaşındaki akciğer kanseri tanılı ve kalp pili olan K.Ş isimli erkek hasta yaşama veda etmişti.

8 Ocak’ta Nöroloji karantina servisinde yoğun bakımda yatan S.H hayatını kaybetti.

Hasta, KOAH, pnömoni, Diabet, Akut böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunuyordu.

Öte yandan 12 Ocak’ta 84 yaşındaki H.A isimli erkek hasta yaşamını yitirdi. Hastanın kalp pili vardı.

22 Ocak’ta ise 74 yaşındaki S.U isimli kadın hasta hayata veda etti. Söz konusu kişi, diyabet, hipertansiyon +kalp rahatsızlığı yaşıyordu.

Aynı gün 40 yaşındaki S.Ç ile 56 yaşındaki M.A.K isimli erkek hasta ölmüştü.

S.Ç’nin herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığı, M.A.K’nin ise aort diseksiyon rahatsızlığı olduğu kaydedildi.

İlk kayıplar, Alman turistler…

COVID-19 kaynaklı ilk kayıp, 2020 Mart ayında yaşandı.

Ülkedeki ilk vakalar arasında yer alan 73 yaşındaki Alman turist J.B. 28 Mart’ta yaşamını yitirdi.

Alman turistin eşi 83 yaşındaki L.H.G.G isimli kadın ise 1 Nisan’da hayatını kaybetti.

7 Nisan’da ise 74 yaşındaki Ü.T isimli erkek yaşamını yitirmişti.

Turistlerin ardından 13 Nisan’da 54 yaşındaki M.U.K isimli erkek hasta COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 17 Ekim’de ise 78 yaşındaki A.Ç hayatını kaybetti.

8 Aralık’ta ise 83 yaşındaki Z.D isimli kadın, yaşama veda etti.

COVID’ten 4 ÖLÜM