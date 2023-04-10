Ağır yaralamaya 8 yıl hapis

Güzelyurt’ta Mayıs 2022’de Oğuz Uncu’yu ciddi şekilde yaralayan Hasan Kavuzkoz, 8 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Barkın, sanığın aleyhine getirilen “Ağır Yaralama” suçunun çok ciddi bir suç olduğunun altını çizdi. Vedia Berkut Barkın, sanığın işverenini soymak amacıyla vücuduna 9 kez tornavida saplayarak ağır yaralamasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Barkın, kamu yararı gereği sanığa caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 8 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.