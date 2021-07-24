Ağıl içerisinde 170 adet rulo balya yandı

Mutluyaka Ağıllar Bölgesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangında 170 adet rulo balya yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün 12.00 sıralarında Mutluyaka Ağıllar Bölgesi'nde Tünay Abiç'e ait bir ağıl içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, ağıl içerisinde muhafaza edilen 170 adet rulo balya kül oldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.