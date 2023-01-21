“Ağaçsız tüm orman arazilerini ağaçlandıracağız”

Yeşil Barış Hareketi, “300 bin Ağaç Lefkoşa” ve CYENS ile yürüttükleri “CO-FOR-IT” (Bilgi Teknolojilerini Kullanarak Ağaçlandırma İşbirliği) projeleri kapsamında Lefkoşa’da fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin üst kısmında bulunan “Lefkoşa Gençlik Ormanı”nda gerçekleşen fidan dikim etkinliğine, Lefkoşa Gençlik Derneği ve Orman Mühendisleri Odası destek verdi.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İklim krizinin artık ülkemizde de iyiden iyiye hissedilmeye başladığına yeniden vurgu yaparken, kuraklaşma ve iklim değişikliği ile mücadele de ağaçların önemine yeniden dikkat çekmek istiyoruz” denildi.

Açıklamada, “Bir yandan mevcut orman alanları ve ağaçların korunması için mücadelemizi yükselterek sürdüreceğimize; bir yandan da ağaçsız tüm orman arazilerinin de ağaçlandırılması için önümüzdeki süreçte çalışmalarımızı hızlandıracağımızın yeniden altını çizmekte fayda görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.