AFP: BMGK kınama kararında uzlaştı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs ziyaretindeki iki devletli çözüm çağrısını ve ziyaret sırasında açıklanan Maraş bölgesinin açılması kararını kınayan bir tasarı üzerinde uzlaştığı bildirildi.

AFP haber ajansının BMGK'daki diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde tasarı üzerinde BMGK daimi üyesi beş ülkenin uzlaştığı ve karar metninin gün içinde onaylanarak resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Karar metninde, Kıbrıs'ta iki bölgeli bir federasyon temelinde birleşik bir ülke oluşturulmasına dayalı "adil" bir çözüm çağrısı yapıldığı bildirildi.

AFP'nin ele geçirdiği metinde, "Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk ve Kıbrıslı Türk liderler tarafından yapılan açıklamaları kınamaktadır" ifadesinin yer aldığı, "BMGK'nın geçmişte aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalara aykırı nitelikteki bu tür tek taraflı eylemlerden derin üzüntü duyulduğunun" not edildiği kaydedildi.



Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta Pazartesi günü başlayan iki günlük temasları sırasında federasyon hedefli müzakere döneminin sona erdiğini bir kez daha vurgulayarak "Yeni bir müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir. Bunun için de öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur" demişti.

Sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsü kaldırılarak Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir" açıklaması yapmıştı.

AFP/BK,EC

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Taslak açıklamada şöyle denildi:



“Güvenlik Konseyi, Varoşa’yla ilgili 9 Ekim 2020 (S/PRST/2020/9) tarihli Başkan’ın açıklamasını yeniden onaylar.



“Güvenlik Konseyi, daha önceki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlar dâhil düzenlenen Varoşa’nın statüsünü yeniden onaylar. Güvenlik Konseyi, Varoşa’ya gerçek sakinlerinden başka kişilerin yerleştirilmesi girişimlerinin ve Varoşa’yla ilgili kararlara uymayan hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğini tekrarlar.



“Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta Türkiye ve Kıbrıs Türk liderlerinin 20 Temmuz 2021’de, tellerle çevrili Varoşa bölgesinin bir bölümünün daha açılacağı yolundaki açıklamalarını kınar. Güvenlik Konseyi, önceki kararlara ve açıklamalara ters olan bu tek yanlı girişimlerden derin üzüntü duyduğunu ifade eder.



“Güvenlik Konseyi, Ekim 2020’den bu yana Varoşa’yla ilgili tüm adımların ve girişimlerin hemen geri alınması çağrısında bulunur. Güvenlik Konseyi, kendi kararlarına uymayan, adada gerginliği artırabilecek ve bir çözüm için beklentilere zarar verecek tek yönlü kararlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizer.



“Güvenlik Konseyi, Varoşa’nın BM yönetimine devredilmesi ve UNFICYP’in hareket özgürlüğüne saygı gösterilmesi dâhil kendi kararlarına uyulması ve tam saygı göstermesinin önemini belirtir.



“Güvenlik Konseyi, Kıbrıs halkının, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen, Genel Sekreter’in çabalarını destekleyen, eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon esasında isteklerine uygun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm taahhüdünü teyit eder.

“Güvenlik Konseyi konuyla ilgilenmeye devam edecektir.” (cna)

