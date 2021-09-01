Adapass sistemine kayıt olmayan ülkeye giremeyecek

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlara göre Adapass sistemine kayıtlı olmayan kişiler ülkeye giremeyecek. Buna göre 6 Eylül’den itibaren ülkemize hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu doldurmak zorunda olacak. Formu dolduran kişiler alacaklar QR kodu ile adaya giriş yapabilecekler.

Adapass sitesine bilgilerini eklemeyen ve OR kodu almayan kişiler Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmayacaklar.

Siteye giriş yapan;

-KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”

-TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”

-AB vatandaşlarının “GREENPASS”

-UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” . Eklenen evraklar,ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir.

-Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekmektedir.

Eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edileceği nedenle kişilerin beraberinde getirmesi gerekmektedir. Uygulamanın 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacağı da kararlara eklendi.