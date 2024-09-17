Adana her şeyiyle Altın Koza’ya hazır

Bu yıl 31.kez yapılacak Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin basın toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altın Koza Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, Altın Koza A.Ş. Genel Müdürü Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan, Nebil Özgentürk, Mehmet Acar, Esin Küçüktepepınar katıldı. Festival yetkilileri 23 Eylül’de başlayacak ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın bazı önemli sinema insanlarını da ağırlayacak Altın Koza ile ilgili detaylı bilgi vererek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karalar: “Altın Koza artık sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin de markası”

Toplantının açılış konuşmasını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Altın Koza’nın artık sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin de markası olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Sinema deyince akla Adana, Adana deyince kültür ve sanat geliyor. Ülkemizde Adanalı sanatçıların sayısı son derece fazla. Göreve geldiğimizden bu yana festivali kesintisiz yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her iş Adana için. Olağanüstü güzelliklere sahip Adana’mızın değerlerini açığa çıkarmak ve tanıtmak bizim görevimiz. Sanat, barış, kardeşlik ve aydınlıktır. Adana’da bu özelliklerin hepsi var. Adana’nın değerlerini tanıtmak ve kente gelen turist sayısını artırmak temel amacımız. 10 yıl önce Adana nasıl anılıyordu, şimdi nasıl anılıyor bunu görmek gerek. Festivali’n halkla buluşması için yoğun çaba harcadık ve ilçelerde, köylerde, ücra mahallelerde gezici sinemayla film gösterimleri yaptık, bu yıl depremde yara alan şehirlerde de film gösterimleri gerçekleştirdik.”

Samancılar: “Filistin Halkının Yanındayız”

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise festivalin teması “Şiddete Dur” olarak belirlediklerini söyledi ve “Festivalin ana teması ‘Şiddete Dur’. Bu temayı seçmemizin nedeni; ülkemizde ve dünyada yaşanan, çocuk, hayvan ve kadın katliamları; paralelinde Filistinli sanatçıların işlerine son verilmesi, biz buradan duyarlılığımızın altını çiziyoruz, Altın Koza Film Festivali olarak Filistin halkının yanındayız” ifadelerini kullandı.

Özgentürk: “Ülkemizde Sorunlar Bitmiyor”

Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, sinemanın varlığıyla, sanatla şiddetin önüne geçilebileceğinin altını çizerek, “Sinema, sanat iyileştirir. Yaşar Kemal romanlarını okumadan, Neşet Ertaş türkülerini dinlemeden, Aşık Veysel'in sözlerini yüreğine nakşetmeden gelip geçen milyonlar var. O yüzden ülkemizde sorunlar bitmiyor. 22 gündür Narin olayını münazara ediyoruz. Emin olun oraya sanat girseydi bu cinayet yaşanmazdı.” dedi.