Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Türkiye İstanbul Adliyesi'ne götürülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklandı.
CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda, cumartesi sabahı gözaltına alınan ve bu sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edilmişti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tutuklandı. Hakimlik Karalar ile 5 ismin tutuklanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon, etkin pişmanlıktan yararlandığı bildirilen Aziz İhsan Aktaş'ın ve yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri gerekçe gösterilerek düzenlenmişti.
Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için geldiği İstanbul'dan dönerken uğradığı ablasının Gebze'deki evinde gözaltına alınan Zeydan Karalar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülmüştü.