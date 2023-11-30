“Adalete ışık tut!”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel’den sorumlu deprem zanlılarının “olası kast” ile yargılanması talebiyle, “Adalete Işık Tut” yürüyüşü düzenliyor.

Yüzlerce insan, ellerindeki meşalelerle Mağusa Türk Maarif Koleji önünde toplandı. Kalabalık, meşalelerle “adalet” yazdı.

Yüzlerce kişi, birazdan Gazimağusa Kabristanlığı’na yürüyecek. Adıyaman Başsavcılığı, İsias Otel’e ilişkin iddianamesini hazırlamış ve deprem zanlılarının “bilinçli taksir” suçlamasıyla yargılanmasına karar vermişti. Bunun üzerine Şampiyon Meleklerin aileleri ve toplum karara tepki göstermiş ve zanlıların 7 yılda özgür kalabilecekleri “bilinçli taksir” değil, “olası kast” suçlamasıyla yargılanmalarını talep etmişti.