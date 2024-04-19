Adalet yürüyüşü Mağusa'dan Lefkoşa'ya taşınıyor

Lefkoşa'da bu akşam yapılacak "adalet yürüyüşü" öncesinde, Adıyaman'daki depremde çocuklarını kaybeden babalar Mağusa'dan Lefkoşa'ya yürüyüşlerine başladı.

04.03'de, Mağsa Türk Maarif Koleji'nde yakılan adalet meşalelerini alan babalar, gün boyunca Mağusa'dan Lefkoşa'ya yürüyecek ve adalet taleplerini vurgulayacak.

"İsisas Ortak Davamızdır" ve "Adalet İçin Yürüyoruz" sloganları da atan babalar, bu akşam yapılacak adalet temelli yürüyüşe tüm vatandaşları davet etti.

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde saat 19:00’da başlayacak olan adalet yürüyüşü, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde sonlanacak.